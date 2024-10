Découvrez l'IA santé de Fitbit : voici comment l'utiliser

Le très attendu chatbot AI de Fitbit, alimenté par Google Gemini, avait été révélé pour la première fois en octobre dernier lors de l'événement Google Pixel 8. L'attente pour cet outil de santé basé sur l'intelligence artificielle, qui permet de poser des questions à Gemini sur les entraînements et la santé générale, a été longue. Mais les utilisateurs n'auront plus à patienter beaucoup plus longtemps, car le chatbot entre en phase de test public.

Google a lancé son programme expérimental Fitbit Labs, qui permet aux utilisateurs d’essayer de nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement grand public. L’une de ces fonctionnalités s’appelle Insight Explorer. Elle permet aux utilisateurs de Fitbit de poser des questions à Gemini concernant leurs entraînements, directement depuis leur tracker de fitness. Gemini fournira ensuite des informations personnalisées pour adapter et améliorer leur forme physique.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité passionnante sera bientôt accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, pour l’instant, Fitbit Labs n’est ouvert qu’à un nombre limité de personnes. Pour être éligible à Fitbit Labs, il faut souscrire à Fitbit Premium, utiliser l’application Fitbit sur Android, résider aux États-Unis, avoir l’application configurée en anglais et être âgé d’au moins 18 ans. Si ces critères sont remplis et que l’utilisateur est connecté à Fitbit via son compte Google, une invitation au laboratoire Insight Explorer pourrait apparaître dans l'onglet "You" de l’application Fitbit.

Fitbit précise qu’il faudra attendre 48 heures avant de pouvoir interroger Insight Explorer sur un entraînement. En raison de la nature générative de l'IA, les informations fournies peuvent parfois varier. Il n'y a pas encore de détails précis sur la façon dont Google sélectionne les utilisateurs pour accéder à Fitbit Labs, ce qui signifie que, bien que les critères soient respectés, certains pourraient ne pas être invités à tester la fonctionnalité. Toutefois, cela reste un signe positif que le développement de cette fonctionnalité par Google est presque prêt pour un déploiement à grande échelle. En attendant, il est possible de consulter notre guide d'achat des meilleurs produits Fitbit.

Gemini étend sa portée

Cette semaine, Google a amélioré les extensions de Gemini en ajoutant Gmail et d’autres fonctionnalités auparavant gérées par Google Assistant, comme l’intégration avec des applications telles que WhatsApp, Google Messages et Spotify. Avec des services comme Fitbit qui profitent désormais de l’IA de Google, c’est un moment passionnant où l’on voit comment l’IA peut améliorer les logiciels existants plutôt que de les remplacer.