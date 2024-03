Warzone Mobile : date de sortie, bandes-annonces et dernières nouvelles

Warzone Mobile reprend l'action de la bataille royale que vous connaissez et aimez, et la transpose sur les appareils mobiles. Il s'agit d'une offre impressionnante, qui permet aux joueurs d'accéder à Verdansk, à l'île Rebirth et au mode multijoueur.

Que vous découvriez Call of Duty Warzone ou que vous cherchiez une nouvelle façon de jouer, Warzone Mobile semble bien retranscrire l'expérience principale. Le jeu est en préparation depuis un certain temps et, après quelques retards, il sera lancé dans le courant du mois. Une fois qu'il sera sorti, il sera intéressant de voir comment il se compare aux meilleurs jeux de battle royale.

Voici la date de sortie de Warzone Mobile, ainsi qu'un aperçu de ce qui sera disponible au lancement. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront annoncées et que les détails de l'après-lancement seront précisés. Pour l'instant, voici ce que vous devez savoir.

(Image credit: Activision)

Warzone Mobile sera lancé le 21 mars 2024 sur iOS et Android. Le jeu sera disponible dans le monde entier et les joueurs peuvent se préinscrire sur le site web de Call of Duty.

Warzone Mobile : cartes

(Image credit: Activision)

Deux cartes principales de bataille royale sont lancées avec Warzone Mobile. Elles sont tirées du premier jeu et offrent de vastes champs de bataille. De plus, une poignée de cartes multijoueurs sont également disponibles. Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les cartes de Warzone Mobile disponibles au lancement. Il est probable que d'autres cartes soient ajoutées après le lancement, alors restez à l'écoute des annonces et des mises à jour de cette page.

Verdansk (Battle Royale)

(Battle Royale) Rebirth Island (Battle Royale)

(Battle Royale) Shipment (Multiplayer)

(Multiplayer) Shoot House (Multijoueur)

(Multijoueur) Scrapyard (Multijoueur)

Warzone Mobile : récompenses pour la préinscription

(Image credit: Activision)

Si vous voulez jouer à Warzone Mobile, vous pouvez vous préinscrire dès maintenant pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce que vous obtiendrez :

Le skin de l'opérateur Ghost "Condemned"

Les plans des armes M4 "Archfiend" et X12" Prince of Hell "

Le sticker "Foe's Flame"

L'emblème "Dark Familiar"

Warzone Mobile : FAQs

Warzone Mobile est-il gratuit ? Call of Duty : Warzone Mobile est en effet gratuit. Il existe une boutique pour dépenser de l'argent si vous le souhaitez, mais sinon, vous pourrez vous lancer dans le Battle Royale et le multijoueur gratuitement

Warzone Mobile dispose-t-il d'une progression croisée ? Call of Duty : Warzone Mobile prend en charge la progression partagée avec les versions console et PC de Call of Duty : Warzone et Modern Warfare III. Il vous suffit de vous connecter à l'aide de votre identifiant Activision, et la plupart des contenus acquis dans Modern Warfare III et Call of Duty : Warzone sont transférés de manière transparente et deviennent disponibles en permanence entre vos jeux.

Peut-on utiliser une manette dans Call of Duty Warzone Mobile ? Warzone Mobile est entièrement compatible avec les manettes. De plus, il y a une superposition à l'écran pour les commandes tactiles. Les options d'accessibilité vous permettent également de personnaliser l'interface à votre guise, y compris les ajustements du HUD, les paramètres détaillés de la manette et les options graphiques.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur Warzone Mobile. Pour en savoir plus sur Call of Duty, consultez notre test de Modern Warfare 3. Par ailleurs, nous avons sélectionné les meilleurs jeux FPS à jouer en ce moment sur console et PC.