The Outer Worlds 2 pourrait bientôt écraser Starfield, voici pourquoi

Starfield a été lancé hier, mercredi 6 septembre. Les premiers avis sont majoritairement positifs, bien que le portage sur le Steam Deck soit catastrophique . Et pour cause : Starfield serait beaucoup trop vaste pour la petite console de Valve. Ainsi, Bethesda a décidé de limiter Starfield à 30 fps sur Xbox, afin de ménager la console de Microsoft. Mais, on aurait tendance à oublier The Outer Worlds, une licence similaire mais bien plus raisonnable en termes d'ambitions.

The Outer Worlds premier du nom a vu le jour en 2019. Le RPG spatial a été développé par Obsidian Entertainment, studio à l'origine du légendaire Fallout New Vegas. On y retrouve l'humour du développeur, ainsi que certains éléments propres à la licence des Fallout de Bethesda. Le jeu offre bien moins de possibilités que Starfield et se veut bien plus raisonnable.

The Outer Worlds 2 : un Starfield plus accessible ?

Bien que Microsoft ait racheté Obsidian pendant le développement de The Outer Worlds, le jeu semble toujours être un jeu AA, et a même été publié par un éditeur de moindre envergure, Private Division. Ces limites se font clairement ressentir dans le jeu, car il n'y a qu'une dizaine de planètes, dont les joueurs ne peuvent explorer que certaines parties.

Toutefois, The Outer Worlds a privilégié la qualité à la quantité. En effet, si Starfield est immense et propose un millier de planètes, la plupart d'entre elles sont inhabitées , en plus d'être générées procéduralement. Ce point est d'ailleurs critiqué par les joueurs, qui regrettent les environnements travaillés auxquels Bethesda nous a habitués, que ce soit dans Skyrim ou dans Fallout.

The Outer Worlds 2 serait entré en pré-production en 2019, suite au succès du premier jeu. Toutefois, la date de sortie de ce second opus n'a pas encore été confirmée par Obsidian ou Microsoft, qui ont travaillé activement au développement d'Avowed. Cependant, une première bande-annonce est déjà disponible.