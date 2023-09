Starfield : le portage sur le Steam Deck serait catastrophique

Le prochain "Skyrim de l'espace" de Bethesda, Starfield, sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox. En attendant, les joueurs bénéficiant de l'accès anticipé peuvent y accéder depuis hier, jeudi 31 août. Concernant le Steam Deck, on retiendra une précédente annonce de Bethesda : le jeu serait beaucoup trop vaste . En effet, Starfield affiche un millier de planètes, dont une minorité sont habitables . Il semblerait ainsi que le jeu soit trop lourd pour la petite console portable de Valve.

En effet, si les premières critiques ne sont pas toutes positives, le jeu semble immense et rempli de choses à faire. Certains joueurs ont ainsi pu tester Starfield sur le Steam Deck et rapportent des résultats décevants, bien que prévisibles. Destructoid, par exemple, rapporte de longs temps de chargement, de nombreux crashs et des taux de rafraîchissement instables, avec d'énormes chutes de framerate au cours des combats.

Starfield : un jeu trop ambitieux pour le Steam Deck ?

TouchArcade a également eu du mal à jouer à Starfield sur le Steam Deck, suggérant que la seule façon de jouer au RPG spatial de Bethesda est de mettre "tout au minimum" et d'activer l’AMD FSR2. Mais, même en baissant la résolution à son maximum, le site affirme que le framerate du jeu peut chuter jusqu'à 20 % lors de l'exploration des grandes villes. D’ailleurs, à ce sujet, Starfield propose New Atlantis, la plus grande ville jamais créée par Bethesda.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle n'est pas surprenante. En effet, il ne faut pas oublier que Bethesda a volontairement limité le framerate de Starfield à 30 fps sur Xbox Series X, tandis qu'une solide configuration est requise afin d'en profiter pleinement sur PC.

Todd Howard, le patron de Bethesda, semblait en être conscient au début de l'été, lorsqu'il a hésité à confirmer que le jeu serait jouable sur Steam Deck. En effet, lorsqu'on lui a demandé si Starfield serait jouable sur la console de Valve, celui-ci a simplement répondu : "Nous en parlerons plus tard, oui."