Test de Counter-Strike 2 : un jeu toujours aussi excellent

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Informations Plateforme examinée : PC

Disponible sur : PC

Date de sortie : Disponible dès maintenant

Counter-Strike 2 ne se soucie pas de vous.

Au cours des centaines de parties de ce jeu de tir multijoueur à la première personne,nous nous sommes fait tirer dessus, exploser et brûler d'une manière qui nous a paru sauvagement injuste. Le plus souvent, nous avons passé notre temps sur CS2 à nous faire éliminer d'un seul coup par des gens qui avaient une meilleure motricité ou plus d'heures de jeu que nous.

C'est ainsi. Counter-Strike a toujours été cruellement hostile aux nouveaux venus. Pionnier du jeu de tir multijoueur à une vie par round, le jeu a longtemps été axé sur les matchs multijoueurs à cinq contre cinq, où les combattants se réduisent lentement au fur et à mesure que le round avance. Les modes de jeu occasionnels augmentent considérablement le nombre de joueurs, mais ce sentiment de perte lorsque les joueurs se font anéantir, jonchant la carte de leurs cadavres, est toujours présent.

Les deux équipes, terroristes et contre-terroristes, s'affrontent autour d'une bombe ou de quelques otages kidnappés : des objectifs opposés pour lesquels l'une ou l'autre équipe adopte une attitude défensive tandis que l'autre tente de faire irruption et d'atteindre son objectif. Dans la plupart des contextes compétitifs, ces jeux impliqueront tous le mode désamorçage de bombes, qui consiste pour les contre-terroristes à essayer de tenir un site d'explosion pendant que les terroristes tentent de l'attaquer, en posant la bombe et en la tenant pendant 40 secondes avant qu'elle n'explose, tuant tous ceux qui se trouvent à proximité.

Économie de guerre

(Image credit: Valve)

La nécessité d'acheter vos armes à chaque fois que vous réapparaissez ponctue l'ultraviolence du round par round avec un peu de méta-stratégie, car les armes les plus puissantes coûtent plus d'argent et vous obligent à remplir des objectifs et à tuer des ennemis juste pour payer votre entretien. L'AWP, une machine à tuer impie qui peut achever n'importe quel joueur en un seul coup, est si chère que vous devrez être performant pendant plusieurs tours pour l'obtenir, et lorsque vous mourrez, il y a de fortes chances que l'équipe adverse essaie de se l'approprier pour la retourner contre vous au tour suivant.

Dans l'ensemble, cela a toujours été le cas dans Counter-Strike et très peu de choses ont changé avec Counter-Strike 2. Oui, il y a maintenant de la belle fumée, et il y a un système de sub-tick, censé améliorer la réactivité, assez incompréhensible au demeurant et qui divise la communauté, mais qui en pratique ne semble pas avoir trop d'impact sur le jeu occasionnel. Le M4A1-S aura l'air un peu différent, mais c'est le même jeu, refait dans le moteur Source 2 de Valve. C'est pourquoi il s'appelle Counter-Strike 2, bien sûr (si vous ne saviez pas pourquoi le quatrième jeu de la série porte le numéro 2).

Mais si vous avez joué à Counter-Strike Global Offensive - le jeu précédent que Valve a pris la décision déconcertante de cacher dans une branche bêta, afin de le remplacer entièrement par CS2 - alors vous serez toujours bon dans ce nouveau jeu. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous frapper la tête contre un mur composé de joueurs plus doués que vous si vous voulez vous améliorer.

Adhérez et bougez

(Image credit: Valve)

L'intérêt réside dans la fluidité des mouvements et la propreté des armes à feu. Les déplacements dans Counter-Strike 2 sont fluides et rapides. Des chemins cachés à travers les cartes remasterisées s'ouvrent à quiconque est capable de maîtriser un saut accroupi, et vous vous retrouverez rapidement à couper à travers les cartes à grande vitesse. Déplacez-vous à pleine allure et vous serez bruyant, marchez et vous vous déplacerez plus lentement, mais vous serez plus silencieux. Accroupi, vous vous déplacerez incroyablement doucement, mais vous ne ferez presque pas de bruit. Plus vous vous déplacez lentement, plus vos armes sont précises. Vous devez donc constamment faire des compromis entre des déplacements rapides et bruyants et des déplacements lents et furtifs, prêts à attaquer.

Le seul moment où vous perdez ce contrôle est lorsque vous vous faites tirer dessus par un ennemi, l'impact des balles vous ralentissant et garantissant pratiquement votre mort. À moins que vous ne tuiez votre agresseur en premier. C'est une façon simple et élégante pour CS2 de vous pousser, sans cesse, vers la violence. Alors que dans les jeux de tir compétitifs à vie unique, les joueurs s'échangent lentement les dégâts au cours d'un round, ici, la plupart des combats se terminent par la mort de l'un d'entre eux, car peu d'angles offrent le luxe d'une échappatoire ou d'un repositionnement alors que vous vous déplacez à une vitesse d'escargot.

Meilleure partie : (Image credit: Valve Software) Exécuter le flanc parfait et obtenir quelques meurtres pour gagner une manche, c'est toujours agréable. La fois où nous l'avons fait sur Overpass pour tuer deux personnes avec un USP-S, y compris le méchant absolu qui nous avait battu avec son fusil de sniper à chaque round ? Un vrai bonheur.

Les armes que vous utiliserez sont diverses et intéressantes : un MP5SD pulvérisera les ennemis de près avec un recul minime, tandis qu'un M4A1-S est une machine à tuer à longue portée, à condition que vous sachiez gérer votre recul. La roue d'achat de CS:GO a disparu, remplacée par une grille d'achat digne de Valorant. Il y a plus d'armes dans le jeu que d'emplacements pour les afficher, les joueurs devront donc choisir les armes qu'ils sont le plus susceptibles d'utiliser.

Chaque arme a un comportement légèrement différent. Ainsi, malgré le nombre de fois où il nous tue, nous trouvons l'AK47 inutilisable, alors que nous sommes capables d'éliminer des gens toute la journée avec le MP5SD ou le P90. Ces deux armes pardonnent davantage aux personnes qui, comme nous, n'ont pas encore intériorisé la règle d'or de Counter-Strike 2 : il faut s'arrêter de bouger pour tirer.

Même si la plupart des gens porteront une armure lors de chaque combat, les fusillades restent assez brutales. Le modèle de dégâts n'est pas aussi vicieux que dans Escape From Tarkov ou même Rainbow Six Siege, mais la compétence de visée est très appréciée et la plupart du temps, un combat se termine en une fraction de seconde, une rafale de tirs éviscérant le perdant avant qu'il n'ait eu le temps de réagir.

Devenir bon ou mourir en essayant

(Image credit: Valve)

Il y a cependant quelque chose d'irrésistible à cela. Remporter ne serait-ce qu'un seul combat ici signifie que vous avez surpassé un adversaire. Tenir un angle de tir relève de l'héroïsme, recharger est une petite célébration pour vivre quelques secondes de plus. nous nous sommes accrochés pendant quelques rounds, mais le succès dans Counter-Strike nous a toujours échappé. Counter-Strike 2 n'est pas différent, mais nous considérons le succès ici comme un objectif à atteindre ; nous nous amusons tellement des minuscules conflits qui composent chaque round.

Malheureusement, nous faisons surement partie de la minorité. En dépit de certaines fonctionnalités qui rendent le jeu un peu plus facile à apprendre, les 100 premières heures de jeu de la plupart des joueurs vont sans doute être misérables et il est difficile de savoir qui va consacrer tout ce temps à l'acquisition de compétences. D'autant plus que ces compétences seront durement acquises et forgées dans le feu de l'action par des joueurs talentueux qui ont déjà souffert pendant les premières heures.

Counter-Strike 2 est un jeu exceptionnel. Mais il est impénétrable et hostile aux nouveaux venus et il a bouleversé une grande partie de sa base de joueurs en remplaçant un jeu très apprécié par une version plus récente qui nécessitera un PC plus performant pour que les joueurs puissent y jouer et qui a supprimé certaines des fonctionnalités appréciées de CS:GO.

Cela n'a aucune incidence sur le fait que Counter-Strike 2 soit ou non un bon jeu. Il est excellent. Mais la manière dont il est sorti est quelque peu déconcertante et cela signifie que pendant que nous écrivons cette critique, nous l'écrivons comme une critique de Counter-Strike 2 tel que le jeu est à l'heure actuelle. Mais une tempête se prépare et la version de Counter-Strike 2 à laquelle nous jouerons dans un an, dans six mois, dans un mois... sera probablement totalement différente. J'espère que ces changements transformeront Counter-Strike 2 pour le meilleur.

Nous avons joué 30 heures à Counter-Strike 2, dans les modes compétitif et occasionnel du jeu. Nous nous sommes également essayés au mode deathmatch et au mode deux contre deux. Nous avons passé une heure dans chacun d'entre eux avant de nous concentrer sur l'événement principal, à savoir le mode multijoueur à cinq contre cinq.

Nous avons passé tout notre temps à jouer au clavier et à la souris. Nous utilisons actuellement la Cobra Pro de Razer, qui a parfaitement fonctionné.

Les meilleurs jeux FPS promettent plus d'action, mais les meilleurs jeux coopératifs peuvent également être intéressants pour un environnement plus communautaire.