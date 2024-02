Stellar Blade, exclusivité PS5, a enfin une date de sortie

Initialement dévoilé sous le nom de Project Eve en avril 2019 par le développeur coréen Shift Up, le jeu était à l'origine destiné à sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Après un certain temps sans informations supplémentaires, cependant, une présentation PlayStation en 2021 a vu Project Eve réapparaître comme un titre exclusif pour la PS5 à la surprise générale.

Le jeu a ensuite été révélé s'appeler Stellar Blade dans le cadre du State of Play de septembre 2022, ce qui nous amène directement à cette dernière annonce. Dans une nouvelle bande-annonce du jeu présentée lors du State of Play d'hier, une date de sortie officielle du 26 avril 2024 a été confirmée, les précommandes devenant disponibles le 7 février 2024.

Un article sur le blog PlayStation apporte un peu plus de lumière sur le monde et l'histoire du jeu. Situé dans un futur post-apocalyptique, Stellar Blade vous voit incarner Eve - une guerrière envoyée depuis une colonie extraterrestre pour défendre la Terre contre une race alien sinistre appelée les Naytibas.

Eve est rejointe par le survivant Adam et son ancienne coéquipière Lily alors qu'ils travaillent ensemble pour vaincre les Naytibas. En plus de quelques aperçus du monde stupéfiant du jeu, la bande-annonce montre certains combats hack-and-slash qui semblent très inspirés par des séries comme Bayonetta. On peut voir par soi-même ci-dessous :

Stellar Blade est en train de devenir l'un des titres les plus attendu sur la PS5 et tout ce qui a été montré jusqu'à présent semble bien tirer parti du matériel de la génération actuelle. Les joueurs qui précommandent la version de base du jeu pour 79,99 € recevront la combinaison de plongée planétaire, des lunettes rondes classiques et les boucles d’oreille « Armure d’oreille » pour personnaliser davantage son apparence.

Ceux qui précommandent l'édition numérique Deluxe plus chère pour 89,99 € recevront ces récompenses de précommande en plus du contenu numérique deluxe exclusif incluant des skins dorés et de la monnaie en jeu.

