Sony aurait arrêté la production du PSVR 2 jusqu'à ce que son carnet de commandes actuel soit écoulé

Sony aurait suspendu la production de nouveaux casques PSVR 2 jusqu'à épuisement des stocks actuels.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, les ventes de PSVR 2 ont diminué trimestre après trimestre depuis son lancement en février de l'année dernière. Les chiffres des ventes du quatrième trimestre 2023 sont particulièrement notables, montrant Sony vendant environ 325 000 unités. Cela représente une fraction des 1,3 million de casques vendus par Meta, bien que cela soit probablement dû au lancement du Meta Quest 3 en plus des ventes toujours fortes du Meta Quest 2.

Yijia Zhai, analyste au groupe financier Macquarie, a fait une déclaration à Bloomberg expliquant pourquoi le PSVR 2 pourrait avoir autant de difficultés : "Le prix élevé du matériel VR agit comme le principal obstacle à son expansion", déclare Zhai. "Actuellement, il existe peu de jeux prenant en charge les dispositifs VR, ce qui entraînera également un manque de motivation pour les joueurs à acheter du matériel VR. Ce contenu limité a également une raison - le coût de développement pour les jeux VR est considérablement plus élevé que pour les titres normaux."

Cette nouvelle arrive peu après que PlayStation a licencié environ 8% de son personnel mondial, ce qui incluait la fermeture des studios de Londres et des "réductions" chez le développeur de Horizon: Call of the Mountain, Firesprite; les deux studios étant fortement impliqués dans le développement du PSVR 2.

En outre, des plans ont été annoncés pour apporter le support PC au PSVR 2, bien que nous attendions encore de voir cela se concrétiser. Idéalement, ce support PC prévu sera couplé à une baisse de prix pour le casque VR onéreux, que Sony a été réticent à réduire depuis son lancement.

Aussi probable, et bien plus sombre, est l'idée que le support PC pourrait être la manière pour Sony de conclure le support pour le PSVR 2 ; recentrant ses efforts sur la PS5 et le futur matériel comme un potentiel PS5 Pro et, bien sûr, la PlayStation 6. Mais en attendant, si Sony souhaite écouler son stock actuel de unités PSVR 2, une baisse de prix substantielle semble être envisagée.