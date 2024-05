Skin Magneto de Fortnite : date de sortie et contenu

Quoi de neuf dans Fortnite ? (Image credit: Epic Games) Epic Games vient de publier la saison 3 du chapitre 5 de Fortnite, qui a de quoi occuper les joueurs. Il y a de nouveaux emplacements de carte à visiter, des voitures mythiques à voler, et de nouveaux boss à abattre et à piller. Le chaos automobile est la méta du moment, alors assurez-vous de rester dans vos voitures si vous voulez gagner.

Un skin Fortnite Magneto sera bientôt disponible dans le jeu. Avec l'arrivée récente de la nouvelle saison, les joueurs du monde entier ont été occupés à améliorer leurs voitures, à traquer de nouveaux boss et à travailler sur les différentes quêtes de démarrage qui sont actuellement en cours.

Il y a beaucoup de nouveautés à découvrir dans Fortnite Saison 3 Chapitre 5, de quoi vous occuper pendant les prochains mois, jusqu'à la prochaine saison de Fortnite. Les éléments connexes arrivent déjà à grands pas, notamment un ensemble d'objets et de tenues sur le thème de Fallout. Après cela, c'est au tour de Wastelander Magneto de rejoindre la bataille.

Voici la date d'arrivée prévue du skin Magneto de Fortnite, ainsi que quelques détails sur la façon de le débloquer. Pour une expérience plus classique, découvrez ce que nous savons sur le retour de Fortnite OG.

(Image credit: Epic Games)

Le skin Magneto de Fortnite sortira le 2 juillet 2024. On peut le voir dans le calendrier du jeu qui se trouve sur l'écran du menu principal avant de charger une partie. Il convient de noter que les calendriers ont déjà été légèrement modifiés par le passé, alors restez à l'écoute pour connaître les détails les plus précis.

Le meilleur endroit pour se tenir au courant des mises à jour spécifiques à l'approche du lancement de la nouvelle saison est le compte Twitter Fortnite Status. Nous ne manquerons pas de tenir cette page à jour.

Bien que nous n'ayons pas tous les détails sur la façon dont Magneto sera débloqué dans Fortnite, il est très probable qu'il suive le même schéma que les skins bonus de la saison dernière. Cela signifie que le 2 juillet 2024, une série de quêtes sera ajoutée à votre journal de quêtes. En accomplissant ces quêtes, vous progresserez sur la page des récompenses de Magneto. Il y a 10 récompenses au total, le skin Magneto Wastelander étant la récompense numéro cinq. Par le passé, la récompense numéro 10 était une variante de la tenue, mais nous devrons attendre pour voir ce qu'il en est cette fois-ci.

Epic détaille généralement les récompenses associées aux skins bonus comme Magneto à l'approche de leur date de lancement. À sa sortie, le skin Magneto aura cinq récompenses à gagner, et cinq autres seront ajoutées une semaine plus tard. C'est ainsi que fonctionnent les skins bonus depuis un certain temps, et nous espérons que Magneto suivra le même chemin. Si quelque chose change, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page.

À en juger par les bandes-annonces de cette saison, Magneto arrivera en même temps qu'un nouvel objet mythique. Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez le voir l'utiliser pour lancer du métal sur ses ennemis. Réservez la date du 2 juillet pour découvrir d'autres objets sur le thème de Magneto dans Fortnite.