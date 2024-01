Modern Warfare 3 : Guide du mode Zombies

Y a-t-il des camouflages de maîtrise pour le mode Zombies à gagner dans MW3 ? (Image credit: Activision) Call of Duty : Modern Warfare 3 (2023) propose 12 nouveaux camos de maîtrise à débloquer. Quatre sont issus du mode Zombie et peuvent être utilisés sur les armes MW3, et quatre sont de tout nouveaux camos Zombies pour les armes MW2.

Modern Warfare 3 Zombies marque une première pour la série, car c'est la première fois que vous rencontrerez des morts-vivants titubants dans un jeu Modern Warfare.

Ainsi, Opération Deadbolt est une expérience Call of Duty Zombies légèrement différente, avec la plus grande carte de l'histoire longue du mode. Activision a maintenant lancé Modern Warfare 3, y compris les cartes qui composent l'offre de lancement du jeu. En fait, il semble que cela pourrait être une entrée très solide dans la série des FPS, une série qui a déjà été mise à jour de manière significative.

Voici notre guide Modern Warfare 3 Zombies, comprenant un détail de l'Opération Deadbolt, que ce soit jouable ou non en écran partagé, et à quoi s'attendre une fois que vous débarquerez sur sa carte immense.

Modern Warfare 3 Zombies - Guide

(Image credit: Activision)

Modern Warfare 3 Zombies a été lancé en même temps que le jeu principal le 10 novembre 2023. Il est disponible en tant que mode spécifique. Il est très similaire à DMZ, dans la mesure où vous arrivez dans le jeu, remplissez des contrats, puis sortez avec votre butin.

Modern Warfare 3 : Operation Deadbolt

Le jeu Modern Warfare 3 Zombies est officiellement intitulé Operation Deadbolt et met en scène Soap et Kate Laswell alors qu'ils tentent de déjouer un complot mondial mené par Viktor Zakhaev. Après avoir essayé de voler des fioles d'Aetherium, les hommes de Zakhaev libèrent accidentellement cette substance dans une ville, provoquant une épidémie massive. Vous et votre escouade devrez tenter de contenir cette situation.

Les joueurs seront engagés dans des incursions à travers plusieurs zones, chacune augmentant en difficulté. Dans chaque zone, il y aura des ennemis vivants ainsi que des morts-vivants. Plusieurs escouades seront déployées, travaillant ensemble dans des combats JcE. L'objectif est de remplir des missions puis d'exfiltrer avec tous les membres survivants de l'équipe. Ces missions varient entre des primes simples, des missions d'escorte, des zones infestées de hordes, et plus encore.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire derrière l'Operation Deadbolt, vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessus.

Modern Warfare 3 Zombies : taille et détails de la carte

(Image credit: Activision)

Le plus intéressant dans Modern Warfare 3 Zombies et Operation Deadbolt, c'est qu'ils se déroulent sur la plus grande carte Zombies jamais créée. Il s'agit d'un jeu beaucoup plus ouvert qui nous semble incorporer la même mentalité de conception que le mode DMZ de Modern Warfare 2 de l'année dernière. Le mode se déroule sur Urzikstan, la prochaine carte Warzone. Attendez-vous à de multiples façons d'entrer dans les bâtiments et à différentes manières d'approcher les objectifs. Étant donné qu'il y aura plusieurs escouades dans chaque match, c'est logique.

(Image credit: Activision)

Recrutez n'importe quel opérateur déverrouillé pour votre équipe de choc. Chaque opérateur recruté aura son propre équipement de soldat. Tous les opérateurs que vous avez débloqués dans Modern Warfare II et Modern Warfare III sont disponibles, et deux opérateurs - Ripper et Scorch - sont débloqués après avoir relevé des défis spécifiques dans Zombies.

Chaque opérateur de la Strike Team peut être choisi et dispose de cinq emplacements d'équipement personnalisables. L'équipement que vous trouvez pendant les missions est sauvegardé ici et comprend des séries d'éliminations, des armures, des masques à gaz et des articles médicaux.

Pouvez-vous jouer à Modern Warfare 3 Zombies en écran partagé ?

(Image credit: Activision)

Malheureusement, Modern Warfare 3 Zombies ne propose pas de coopération en écran partagé au lancement. Si Activision annonce des changements, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page.

Voilà, tout ce que vous devez savoir sur Modern Warfare 3 Zombies. Maintenant que vous avez terminé, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page des jeux à venir pour découvrir les prochains lancements, ou à consulter notre sélection des meilleurs jeux de survie auxquels vous pouvez jouer dès maintenant.