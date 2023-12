Lego Fortnite : des joueurs ont trouvé des moyens de construire des véhicules

Lego Fortnite a apporté une nouvelle expérience à Fortnite depuis son lancement et a encouragé les joueurs à construire de manière nouvelle et créative grâce à son contenu d'artisanat de survie. Mais alors que beaucoup construisent d'immenses maisons ou des colonies à la manière de Minecraft, certains joueurs voient jusqu'où ils peuvent aller avec les outils à leur disposition pour créer ce qu'il y a de mieux.

Certains joueurs ont utilisé des outils tels que des propulseurs, des interrupteurs et des ballons pour créer des véhicules opérationnels afin de se déplacer sur la carte avant de les partager sur des médias sociaux tels que Reddit. Bien que ces objets ne soient pas destinés à être utilisés, et qu'ils puissent être un peu difficiles à contrôler, ils permettent de faire le travail. En l'absence de volant dans le jeu, il est impressionnant que les joueurs aient si rapidement trouvé une solution de rechange non conventionnelle.

Cependant, bien que cela semble être une avancée puisque les outils à portée de main ne semblent pas être utilisés pour construire des véhicules, l'intention était d'avoir une sorte de transport fait à la main dans le jeu. Comme le montre la bande-annonce, les joueurs sont vus dans les airs à l'intérieur d'appareils construits avec des ballons et des propulseurs, mais ils ne semblent pas aussi techniques que ceux que les joueurs sont en train de créer. L'utilisateur de Twitter BuilderDriz a même partagé un tutoriel sur la construction d'un bateau/voiture facile à réaliser pour ceux qui ont des difficultés. Le tweet complet est disponible ci-dessous :

Tutorial for the easiest steerable boat and car in #LEGOFortnite #FortniteLEGO 😳 pic.twitter.com/Rku691ifAJDecember 10, 2023 See more

D'une certaine manière, cette créativité constructive partage beaucoup de similitudes avec la communauté de Tears of the Kingdom, et la manipulation des dispositifs Zonai pour créer diverses formes de transport malgré le fait que l'on n'ait pas beaucoup d'indications sur ce qui fonctionnera. D'une certaine manière, cette liberté est plus que probablement le principal encouragement à essayer quelque chose et à voir ce qui fonctionne - ce qui donne des voitures contrôlées par des interrupteurs et des avions contrôlés par des ballons.

Espérons que d'autres outils seront intégrés à Lego Fortnite à l'avenir afin d'encourager les joueurs à continuer à construire, surtout si l'on considère la popularité du jeu depuis son lancement il y a un peu moins d'une semaine. Qui sait ce que nous verrons ensuite ?

