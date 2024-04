Star Wars Outlaws a une date de sortie officielle et les détails de la précommande sont révélés

Ubisoft annonce que Star Wars Outlaws sera lancé le 30 août 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|Series S et PC.

Aujourd'hui (9 avril), Ubisoft et le développeur Massive Entertainment ont dévoilé en première mondiale sur YouTube la bande-annonce officielle de Star Wars Outlaws, qui présente un aperçu plus approfondi de ce que les joueurs peuvent attendre du tout premier jeu en monde ouvert de la franchise, qui se déroule entre les événements de L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.

Dans la bande-annonce, nous voyons Kay Vess, la protagoniste jouable d'Outlaws, une humaine qui s'est battue pour faire sa vie en tant que voleuse sous le règne impérial, aux côtés de son compagnon de toujours Nix, explorant différentes planètes de la Bordure Extérieure.

On nous présente d'autres personnages que le joueur rencontrera au cours de l'histoire, notamment Sliro, le chef du syndicat du crime Zerek Besh, qui semble être le principal antagoniste du jeu, en dehors de l'Empire.

Plus tard, un autre personnage sans nom dit à Kay qu'elle "a contrarié leur chef Sliro et qu'il veut te faire disparaître. Volez sa fortune et achetez votre liberté", ce qui laisse entendre qu'il s'agira de l'objectif principal de l'histoire.

Cependant, un autre personnage - que nous supposons être un chasseur de primes engagé par Sliro pour poursuivre Kay - dit que "Vess est mêlée à quelque chose de plus grand", mais nous devrons attendre pour voir ce que cela signifie.

En ce qui concerne le gameplay, nous voyons d'autres images de batailles spatiales et de traversées en speeder, cette fois-ci sur des étendues d'eau, sur toutes sortes de planètes différentes, y compris la planète casino Canto Bight et Tattooine, ainsi que sur des lieux tout à fait nouveaux dans l'univers de Star Wars.

En plus de son blaster, Kay semble pouvoir escalader les bâtiments, glisser sur les toits (comme Cal Kestis dans Star Wars : Jedi Survivor) et utiliser la furtivité à son avantage pour éliminer toutes sortes d'ennemis.

Il semble qu'elle puisse également ordonner à Nix d'accomplir de petites tâches pendant les missions et elle dispose même d'un grappin qui lui permet d'escalader les murs et de franchir d'autres obstacles.

La bande-annonce a également confirmé qu'une édition Gold et une édition Ultimate seront disponibles en précommande, toutes deux accompagnées d'un Season Pass et de trois jours d'accès anticipé. En précommandant le jeu, vous débloquerez le pack bonus The Kessel Runner, qui comprend un vaisseau et un speeder.

Le Season Pass, quant à lui, comprendra deux packs de contenu téléchargeable (DLC) qui seront débloqués instantanément, ainsi que l'accès à la mission exclusive Day 1 - Jabba's Gambit et le kit cosmétique Kay et Nix Kessel Runner.

Dans la bande-annonce, on peut voir une scène où Kay rencontre Jabba le Hutt, et même Han Solo congelé dans la carbonite dans le palais de Jabba, bien qu'il n'ait pas été confirmé s'il s'agissait d'un teaser pour le pack DLC à venir ou s'il figurera dans le jeu principal lui-même.

La date de sortie du prochain jeu de Massive Entertainment a été divulguée plus tôt dans la journée dans la description de la vidéo YouTube d'Ubisoft Japan pour la nouvelle bande-annonce (via Gematsu). La fuite comprenait également des détails sur les précommandes mentionnées précédemment, avant que la vidéo ne soit retirée.