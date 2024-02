Lego Fortnite s'enrichit aujourd'hui de deux mini-jeux inédits, Lego Raft Survival et Lego Obby Fun

Epic Games et le groupe Lego ont lancé une toute nouvelle série d'expériences dans Lego Fortnite, dans le cadre d'une nouvelle collection baptisée Lego Islands.

Depuis hier (27 février), les joueurs peuvent essayer deux nouveaux modes appelés Lego Raft Survival et Lego Obby Fun, les premiers d'une nouvelle série d'expériences de jeu dans Fortnite.

Décrits comme "adaptés aux enfants et aux familles", les modes sur le thème des Lego ont été créés à l'aide de l'Unreal Editor for Fortnite (UEFN) et sont "issus des souvenirs d'enfance préférés de certains des développeurs du groupe LEGO !"

Lego Raft Survival combine un mode multijoueur "frénétique" de résolution de problèmes avec le thème Lego Pirates, et les joueurs doivent s'unir pour surmonter une série de défis de Barbe Noire et survivre sur leur radeau contre les boulets de canon tirés depuis le bateau Barracuda, en collectant du bois et des trésors comme ressources et pour construire d'autres radeaux.

Ensuite, il y a Lego Obby Fun, la première course d'obstacles officielle sur le thème des Lego dans Fortnite, qui permet aux joueurs de relever des défis d'escalade à travers des niveaux de plateforme construits par les concepteurs Lego.

Les joueurs sont lancés au hasard dans une expérience inspirée des thèmes Lego populaires, tels que Lego Friends, Lego City, Lego Ninjago et Lego Dreamzzz, et pourront s'engager dans des défis différents à chaque fois, en solo ou en groupe avec des amis.

"Nous sommes ravis de présenter aux joueurs la première de notre série d'expériences ludiques créatives et amusantes Lego Islands dans Fortnite", a déclaré Kari Vinther Nielsen, responsable de la croissance des jeux et des créateurs chez Lego GAME. "La puissance de l'UEFN, entre les mains de nos équipes créatives, est ce qui rend ces expériences possibles et nous permet de développer de nouveaux genres dans Fortnite, infusés avec le jeu Lego. Nous sommes impatients d'en introduire encore plus au cours de l'année - ce n'est que le début !"

N'oubliez pas de consulter notre guide pour tout savoir sur la saison 2 du chapitre 5 de Fortnite. Pour en savoir plus, voici notre liste des meilleurs jeux de bataille royale, ainsi que notre liste des meilleurs jeux PC.