Fortnite : la vitesse de course a été augmentée dans la dernière mise à jour

C'est la mise à jour que tant de joueurs de Fortnite attendaient : la vitesse de déplacement en courant et en s'accroupissant a été augmentée, ce qui signifie que vous pourrez désormais charger autour de la carte du Chapitre Cinq plus rapidement que jamais.

Au début du mois, lors du lancement de Fortnite Chapitre 5 : Saison 1, les joueurs ont rapidement fait remarquer que les mouvements du jeu semblaient très différents, et que tout le monde n'en était pas fan. Le 4 décembre, le compte officiel de Fortnite a expliqué que si les déplacements latéraux et arrière étaient plus rapides, s'accroupir, courir et sprinter étaient plus lents (bien que les barres d'endurance des joueurs récupèrent plus rapidement).

Quelques jours plus tard, l'équipe a ajouté qu'elle était "en train d'explorer quelques options pour accélérer les choses tout en conservant les nouvelles animations", et c'est précisément ce qu'a fait cette dernière mise à jour. Dans un article publié sur le blog de Fortnite, il a été révélé qu'en plus des changements de vitesse de déplacement, les mouvements de la caméra ont été réduits, la vue que les joueurs ont lorsqu'ils commencent à sprinter a été modifiée et les animations ont également été ajustées pour correspondre aux nouvelles vitesses. Il convient de noter que les paramètres de mouvement diagonal personnalisé de chaque joueur ont été réinitialisés à la suite de la dernière mise à jour, alors n'oubliez pas de les vérifier si vous les avez déjà modifiés.

Par ailleurs, plusieurs autres changements importants ont été apportés. Certaines zones de la carte jugées trop sombres la nuit ont été éclaircies ( l'article de blog ne précise pas lesquelles ont été modifiées), et le bord du cercle de la Tempête devrait maintenant être plus facile à voir. Les icônes des armes du fusil à pompe Frenzy Auto et du SMG Thunder Burst ont également été modifiées pour être plus faciles à différencier.

Il est important de noter que les icônes des médaillons de la société (que les joueurs peuvent gagner en battant certains PNJ boss et qu'ils peuvent ensuite équiper pour régénérer leurs points de bouclier) sont désormais plus visibles, et que le bruit visuel sur la mini-carte (qui s'accumulait lorsque plusieurs joueurs possédant des médaillons se trouvaient à proximité les uns des autres) a été réduit.

Le temps d'arrêt de cette mise à jour est terminé, les joueurs peuvent donc s'y plonger dès maintenant et tester les changements par eux-mêmes.

