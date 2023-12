Fallout 5 - tout ce que nous savons à ce jour

Bien que Fallout 5 n'ait pas encore été officiellement révélé, il semble peu probable que Bethesda ait oublié l'une de ses séries les plus populaires.

Classés parmi les meilleurs RPG de ces dernières années, Fallout 3 et Fallout 4 proposent des histoires mémorables et profondément touchantes. Renforcés par une narration environnementale généreuse, ces jeux comptent parmi les jeux de science-fiction les plus immersifs jamais proposés.

Bien que les informations sur une suite potentielle soient rares, nous avons rassemblé quelques bribes d'informations ici et là pour votre plus grand plaisir. Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que nous savons sur Fallout 5.

Fallout 5: l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain épisode de la franchise Fallout.

Le prochain épisode de la franchise Fallout. Quand puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quelle console sera-t-il disponible ? Probablement pas sur PlayStation

Fallout 5 : histoire et contexte - où pourrait-il se dérouler ?

(Image credit: Bethesda)

Si vous avez déjà joué à un jeu Fallout, vous savez que la série se délecte de son cadre américain ravagé par le nucléaire. Les jeux Fallout se sont tous déroulés dans un État américain, il est donc logique que cet aspect ne change pas. Fallout 3, par exemple, se déroulait à Washington, tandis que Fallout 4 se déroulait à Boston.

Il serait agréable de voir Fallout explorer d'autres parties du monde, mais cela pourrait trop changer le jeu et aliéner les fans de longue date qui aiment particulièrement le décor. Pour ceux qui recherchent une expérience différente, les moddeurs ont travaillé d'arrache-pied pour créer leur propre version des lieux de l'univers Fallout. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir des fans discuter et fantasmer sur l'endroit où se déroulera Fallout 5.

Il est possible qu'un nouveau jeu Fallout se déroule à la Nouvelle-Orléans, étant donné qu'une demande de marque déposée pour "Fallout New Orleans" a été repérée en ligne en 2016.

Nous avons déjà visité des zones marécageuses dans Fallout, mais un jeu se déroulant entièrement dans le Sud profond serait certainement intéressant, surtout si l'on tient compte des environnements urbains caractéristiques de la Nouvelle-Orléans.

Fallout 5 : actualités

(Image credit: Bethesda)

Fallout 5 arrive après The Elder Scrolls 6

Dans une interview accordée à IGN, Todd Howard a confirmé que Fallout 5 serait le prochain projet de Bethesda après The Elder Scrolls 6.

"Oui, Elder Scrolls 6 est en pré-production et, vous savez, nous allons faire Fallout 5 après cela, donc notre ardoise est plutôt bien remplie pour l'avenir" a déclaré Howard à la publication. "Nous avons aussi d'autres projets que nous étudions de temps en temps.

Le travail a commencé... en quelque sorte

Le travail sur Fallout 5 a commencé, mais ne vous attendez pas à le voir de sitôt. S'adressant à IGN en novembre 2021, à propos de la sortie imminente de The Elder Scrolls 5 : Skyrim Anniversary Edition, Todd Howard, directeur du studio Bethesda, a révélé qu'un document de conception d'une page était déjà en place pour Fallout 5, et qu'il s'agissait d'une première ébauche de ce que le studio avait prévu pour le jeu.

Comme il s'agit d'un document d'une page, il s'agit d'une ébauche préliminaire et il n'y a donc pas grand-chose à partager. Avec Starfield et The Elder Scrolls 6 en tête, il faudra attendre un peu avant d'en savoir plus sur Fallout 5.

Quant à savoir si Obsidian, le studio qui s'est occupé du développement de Fallout : New Vegas sur Xbox 360, pourrait être impliqué, Howard a déclaré : " Nous avons travaillé avec d'autres personnes de temps en temps. Je ne peux pas dire ce qui va se passer... Si je pouvais faire un geste de la main et sortir [Fallout 5]... vous savez, j'aimerais trouver un moyen d'accélérer ce que nous faisons, mais je ne peux pas vraiment le dire aujourd'hui ou m'engager à quoi que ce soit... à part [le fait que] notre cadence est Starfield puis Elder Scrolls 6 ".

Étant donné que nous devrons probablement attendre plusieurs années avant Fallout 5, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs jeux à venir sur PS5 mais aussi sur Xbox Series X en 2024 et au-delà pour vous donner une raison de vous réjouir en attendant.