Call of Duty : Modern Warfare 3 : la prochaine version d'essai gratuite donnera aux joueurs un accès complet au mode Zombies

Une nouvelle période d'essai gratuite à venir pour Call of Duty: Modern Warfare 3 permettra aux joueurs d'essayer un peu le mode multijoueur et leur donnera un accès total au mode Zombies pour une courte période.

La saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare 3 est disponible dès aujourd'hui (7 février) pour notre plaisir, offrant ainsi une nouvelle opportunité de découvrir ce jeu de tir à la première personne gratuitement.

Malheureusement, Modern Warfare 3 a reçu un accueil plutôt mitigé à sa sortie. Dans le test de Modern Warfare 3, nous avons abordé sa campagne exécrable ainsi que la progression en multijoueur, jugée insignifiante et déroutante. En somme, cela semblait juste comme "un DLC emballé à la hâte en tant que ‘suite’ complète."

Cependant, si vous souhaitez essayer Modern Warfare 3 par vous-mêmes, assurez-vous d'être à l'écoute entre le 8 et le 12 février ; les joueurs peuvent inviter "des amis et de la famille" à jouer à Modern Warfare 3 lors d'une période d'accès gratuit, selon un article officiel du blog d'Activision. "Jouez sur la nouvelle carte de la saison 2, Stash House, ainsi que sur huit autres cartes multijoueurs dans les modes Match à mort par équipe, Point stratégique, Eliminations confirmées, Domination et Jeu d'armes en équipe. De plus, formez une équipe et repoussez la horde avec un accès complet à Zombies de Modern Warfare."

La saison 2 de Modern Warfare 3 apporte également du nouveau contenu, incluant un tout nouveau Battle Pass, des skins d'opérateurs et l'offre BlackCell. Le BlackCell premium débloque l'ensemble du Battle Pass pour offrir du contenu supplémentaire à découvrir, ainsi que des sauts de niveaux de Battle Token et des récompenses additionnelles.

Même s'il semble y avoir une bonne quantité de contenu pour la saison 2, cela pourrait toujours être une excellente idée de simplement jouer à l'essai gratuit pendant le week-end au lieu d'acheter Modern Warfare 3 au prix fort.

