Apple Vision Pro pourrait être annoncé cette semaine

Remontez au mois de juin, et vous vous souviendrez que l'Apple Vision Pro a été dévoilé dans une explosion de publicité et de battage médiatique lors de l'événement WWDC d'Apple - et sept mois plus tard, il semble que le casque de réalité mixte va enfin être mis en vente.

Selon Mark Gurman de Bloomberg (l'un des informateurs les plus fiables sur Apple), le lancement complet est désormais "imminent", et les stocks sont apparemment en cours d'acheminement vers les entrepôts, d'où ils seront envoyés aux Apple Stores.

Gurman poursuit en disant que le casque sera probablement disponible en février, et qu'Apple pourrait bien faire une annonce à cet effet cette semaine - en partie pour détourner l'attention de toutes les nouvelles provenant du CES 2024.

Selon M. Gurman, des représentants sélectionnés des Apple Stores reçoivent une formation sur la manière de présenter et de vendre le Vision Pro, et des réunions de formation pour l'ensemble du personnel de vente sont prévues pour le 21 janvier.

Ventes en magasin de l'Apple Vision Pro et vidéo spatiale

(Image credit: Apple)

Si Apple nous a beaucoup parlé de la Vision Pro, il reste encore beaucoup de questions à son sujet, notamment sur la manière dont Apple fixera les prix à l'international. Nous savons qu'aux États-Unis, l'appareil sera proposé à partir de 3 499 dollars, soit environ 3 200 euros avec une conversion directe.

Depuis le mois de juin, nous avons eu connaissance de fuites concernant l'interface logicielle à laquelle nous pouvons nous attendre, ainsi que d'indices sur la manière dont ce gadget onéreux pourrait être installé dans les magasins. Il est possible que les acheteurs doivent retirer le casque dans un magasin physique, même s'ils le commandent en ligne, afin qu'il puisse être correctement installé (et que les utilisateurs puissent recevoir une formation de base sur son fonctionnement).

En décembre, TechRadar a été l'une des sociétés invitées à examiner le fonctionnement de la vidéo spatiale dans l'Apple Vision Pro [en anglais]. La prise en charge du format vidéo 3D, que vous pouvez capturer si vous possédez un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, pourrait être l'un des principaux arguments de vente du casque de réalité mixte.

Nous sommes impatients de mettre la main (et la tête) sur l'Apple Vision Pro, alors restez à l'écoute pour notre test complet. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de produits majeure pour Apple, bien qu'un second casque soit apparemment déjà en cours d'élaboration.