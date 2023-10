Stardust, le nouvel éditeur de photos d'Adobe encore plus performant que Magic Editor de Google

Adobe MAX 2023 aura lieu dans moins d'une semaine et, pour promouvoir l'événement, l'entreprise a récemment publié une vidéo présentant son nouveau "moteur d'édition orienté objet", baptisé Project Stardust.

À en croire la bande-annonce, cette fonction permet d'identifier des objets individuels dans une photographie et de les séparer instantanément dans leurs propres calques. Ces mêmes objets peuvent ensuite être déplacés à l'écran ou supprimés. La sélection peut se faire manuellement ou automatiquement grâce à l'outil "Remove Distractions". Le logiciel semble comprendre la différence entre les sujets principaux d'une image et les personnes en arrière-plan dont vous souhaitez vous débarrasser.

La particularité intéressante de l'outil est que le déplacement ou la suppression d'un élément ne laisse pas de vide. L'espace vide est probablement comblé par un modèle d'IA génératif. Vous pouvez aussi nettoyer les traces laissées par l'élément supprimé. Dans son extrait, Adobe efface une valise tenue par un mannequin féminin, puis modifie sa main de manière à ce qu'elle tienne un bouquet de fleurs à la place.

Image 1 of 2 (Image credit: Adobe) (Image credit: Adobe)

La même technologie peut également être utilisée pour changer les vêtements sur les photos. Une doudoune jaune peut être transformée en veste en cuir noir ou un pantalon kaki en jeans rose. Pour ce faire, les utilisateurs devront mettre le vêtement en surbrillance, puis saisir ce qu'ils veulent voir dans une instruction textuelle.

(Image credit: Adobe)

Éditeur d'IA Adobe

Sur le plan fonctionnel, le projet Stardust fonctionne de manière similaire à l'éditeur magique de Google, qui est un outil d'IA générative présent sur la série Pixel 8. Cet outil permet aux utilisateurs de mettre en évidence des objets sur une photo et de les repositionner comme bon leur semble. Lui aussi peut combler les lacunes dans les images en créant de nouveaux pixels. Cependant, Stardust donne l'impression d'être beaucoup plus performant. La Magic Eraser du Pixel 8 Pro peut combler les lacunes, mais ni elle ni Magic Editor ne peuvent générer de contenu. De plus, la version de Google nécessite une saisie manuelle alors que le logiciel d'Adobe n'en a pas besoin.

En les voyant côte à côte, on ne peut s'empêcher de se demander si Stardust n'est pas en fait alimenté par la technologie d'intelligence artificielle de Google. Très récemment, les deux entreprises ont annoncé qu'elles concluaient un partenariat "et offraient une version d'essai gratuite de trois mois de Photoshop sur le web aux personnes qui achètent un Chromebook Plus". Ce "partenariat" va peut-être plus loin que la gratuité de Photoshop si l'on en juge par le fait que Stardust est similaire à Magic Editor.

Révélation imminente d'Adobe sur le projet Stardust

Il convient de préciser que Stardust n'est pas parfait. Si vous regardez la bande-annonce, vous remarquerez quelques erreurs comme des trous aléatoires dans la veste en cuir et une déformation étrange autour des mains du modèle de fleur. Mais il s'agit certainement d'une version embryonnaire de Stardust.

Nous ignorons encore beaucoup de choses, comme le fait de savoir s'il s'agit d'une application autonome ou si elle sera intégrée à Photoshop, par exemple. Stardust sortira-t-il d'abord en version bêta ou aurons-nous droit à la version finale ? Toutes ces questions seront probablement résolues le 10 octobre, lors du lancement de l'Adobe MAX 2023. De plus, l'entreprise présentera d'autres "fonctionnalités d'IA" à venir dans "Firefly, Creative Cloud, Express" et bien plus encore.