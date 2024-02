Android 15 présenté pour la première fois cette semaine - voici à quoi s'attendre

La première version préliminaire d'Android 15 pourrait être lancée le jeudi 15 février si l'on en croit un commentaire de développeur récemment découvert.

Il a été publié à l'origine sur le site web du projet open source Android de Google le 13 février, bien que la page hébergeant le message ait depuis été supprimée. Si on va sur la page maintenant, on sera accueilli par un message d'erreur. Heureusement, 9To5Google possède une capture d'écran du commentaire qui déclare, sans équivoque, que "la première prévisualisation pour les développeurs est prévue pour le 15 fév". Ils se réfèrent même à elle sous le nom "Android V" que la publication explique être une référence au nom de code du système, "Vanilla Ice Cream".

Les premières versions d'Android sont généralement exclusives aux appareils Pixel et 9To5Google pense que ce sera le cas pour la prévisualisation. Comme elle est principalement destinée aux développeurs, la version ne sera probablement pas publiée au public en raison de l'instabilité logicielle. Cela dit, on s'attend à ce que des personnes décortiquent la prévisualisation et divulguent tout son contenu sur internet, révélant de quoi Android 15 est capable.

On ne sait pas ce que cette version précoce du système d'exploitation apportera; cependant, on peut se pencher sur les rapports précédents pour donner une idée de ce qui pourrait arriver.

Fonctionnalités attendues

En décembre 2023, trois fonctionnalités ont été découvertes cachées dans les fichiers d'une bêta d'Android 14 de l'époque qui pourraient apparaître pour Android 15.

La première s'appelle Espace Commun qui permet aux utilisateurs d'ajouter des widgets à l'écran de verrouillage. Au moment du rapport initial, seuls Google Calendar, Google Clock et l'application principale de Google pouvaient être ajoutés, mais on pense qu'il y a de bonnes chances que plus soient pris en charge au lancement. La deuxième est l'introduction d'un pourcentage de santé de la batterie semblable à ce que l'iPhone 15 propose. Cela offrira une indication cristalline "de combien la batterie de votre téléphone s'est dégradée" par rapport à sa sortie de boîte.

(Image credit: Mishaal Rahman/Android Authority)

La troisième fonctionnalité s'appelle Espace Privé et, selon Android Police, pourrait être l'interprétation par Google du Dossier Sécurisé de Samsung. Elle cache les applications sur votre smartphone loin des regards indiscrets. Cela peut être particulièrement utile si on a l'habitude de partager un appareil avec d'autres.

Puis, en janvier, d'autres nouvelles ont émergé affirmant qu'Android 15 pourrait avoir une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager facilement des flux audio sans fil. En surface, cela semble similaire à Bluetooth Auracast, une forme unique de Bluetooth Audio pour transmettre du contenu. On ne serait pas surpris si c'était Bluetooth Auracast étant donné qu'il n'a pas encore été largement adopté par les fabricants de smartphones.

(Image credit: Bluetooth SIG)

La dernière mise à jour est arrivée début février révélant qu'Android 15 pourrait bientôt exiger que toutes les applications sur le Google Play Store prennent en charge un mode plein écran, en faisant un paramètre obligatoire. L'objectif présumé ici est de mieux permettre le visionnage en plein écran. Le mode plein écran est généralement uniquement vu sur certains types d'applications comme les jeux vidéo. Les barres de navigation et les larges bandes noires en haut des écrans pourraient devenir chose du passé alors que Google établit une nouvelle norme optimisée pour la visualisation en paysage sur Android.

C'est tout ce qu'on sait actuellement sur Android 15. Espérons que cette erreur d'un développeur ne soit que le début des révélations sur Android 15. Pendant qu'on est là, pourquoi ne pas consulter la liste des meilleurs téléphones Android pour 2024 par TechRadar.