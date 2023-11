Les Chromebooks viennent d'être dotés de la fonction que les gamers attendaient

Les Chromebooks disposent désormais d'un support officiel pour le client Steam, les joueurs qui possèdent un tel appareil seront sans doute ravis de l'apprendre.

Cela fait partie du nouveau ChromeOS 119 qui est en train d'être déployé sur les meilleurs Chromebooks (en fait, vous l'avez peut-être déjà).

Comme le rapporte Android Central, Steam se trouve désormais dans le tiroir d'applications de ChromeOS 119 - bien qu'il s'agisse de l'installateur, et non du client complet.

Cela signifie que les propriétaires de Chromebook peuvent l'allumer et installer Steam s'ils le souhaitent, mais s'ils ne sont pas intéressés, l'application n'est pas présente par défaut sur l'appareil.

Auparavant, le client Steam était présent dans ChromeOS mais caché, Google l'a rendu officiel avec cette dernière version de l'OS. Désormais présent dans le tiroir d'applications, il a été déclaré prêt à être consommé par le grand public.

ChromeOS 119 introduit également une nouvelle fonctionnalité dans le Privacy Hub qui permet de désactiver l'appareil photo et le micro, ainsi que la possibilité d'enregistrer (et de rappeler plus tard) des groupes d'onglets spécifiques dans le navigateur, parmi d'autres ajouts.

Analyse : Un long chemin vers le gaming pour les Chromebooks

La route a été longue pour que les jeux Steam arrivent sur les Chromebooks. Google a parlé pour la première fois de la mise en œuvre de la plateforme de Valve pour ChromeOS en 2020, et peu de choses ont été dites à ce sujet jusqu'au début de cette année. La prise en charge de Steam est entrée en phase de test en mars 2023, et a donc progressé relativement rapidement jusqu'à la version stable de ChromeOS.

Le problème est qu'il ne sera disponible que sur certains Chromebooks. Les modèles supportés capables de jouer doivent être spécifiques (car tous les ordinateurs portables ne le pourront pas, et les Chromebooks à faible puissance ne seront évidemment pas capables de faire quoi que ce soit en matière de jeu).