Google lance une IA médicale, celle-ci est déjà utilisée dans certains hôpitaux

Plus tôt cette année, Google craignait d'être dépassé par l'intelligence artificielle. Mais il semblerait que le géant du numérique ait largement rattrapé son retard. Et bien que le "parrain de l'IA" ait quitté Google pour des raisons éthiques, l'entreprise investit toujours plus dans cette technologie. Google promet d'améliorer rapidement son équivalent au ChatGPT d'OpenAI, Bard . Mais il semblerait que l'entreprise mise également sur Med-PaLM 2, une IA spécialisée dans le domaine médical.

Med-PaLM 2 est une variante de PaLM 2, qui a été annoncée lors de la conférence Google I/O en mai dernier. Celui-ci est étroitement lié à Bard, le chatbot de l'entreprise. Med-PaLM 2 a été formé sur un ensemble de démonstrations d'experts médicaux. Le chatbot devrait donc être bien plus performant dans le domaine de la santé que les IA plus généralistes, comme Bing ou ChatGPT.

Google : Med-PaLM 2 n'est pas encore prête à remplacer un vrai médecin

Med-PaLM 2 a ainsi obtenu des résultats plus ou moins équivalents à ceux des vrais médecins. Toutefois, l'IA souffre encore de certains problèmes de précision, ce qui est commun à la plupart des grands modèles de langage. En effet, des médecins ont trouvé plusieurs inexactitudes et autres informations non pertinentes dans les réponses fournies par Med-PaLM et Med-PaLM 2 de Google.

Selon Greg Corrado, directeur principal de la recherche chez Google, Med-PaLM 2 n'en est qu'à ses débuts et nécessite encore beaucoup de travail avant d'être pleinement opérationnel. En revanche, le responsable a précisé qu'il ne souhaitait pas que cette technologie fasse partie du "parcours de santé" de sa propre famille. Toutefois, l'homme affirme que Med-PaLM 2 "multiplie par dix les domaines de la santé dans lesquels l'IA peut être bénéfique".

Google pense que son modèle mis à jour peut être particulièrement utile dans les pays où "l'accès aux médecins est plus limité". Les données des clients qui testent Med-PaLM 2 devraient par ailleurs être cryptées. Google affirme qu'elle n'aura pas accès à ces informations médicales.