Sony Cyber-shot RX100 VIII : tout ce que nous savons et ce que nous voulons voir

Près de cinq ans se sont écoulés depuis le lancement du RX100 VII, un complément imparfait mais excellent à la gamme de compacts haut de gamme de Sony. Avec son format de poche, sa qualité d'image impressionnante et son autofocus exceptionnel, c'est un modèle que nous considérons toujours comme l'un des meilleurs appareils photo compacts. Mais à l'approche de son cinquième anniversaire, nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question : verrons-nous un jour un Sony Cyber-shot RX100 VIII ?

La vérité est que nous n'en savons rien pour l'instant. L'idée d'un successeur au Sony Cyber-shot RX100 VII circule depuis quelques mois, après le lancement de l'appareil à l'été 2019. Pourtant, Sony n'a pas indiqué qu'il travaillait sur une suite. Plus révélateur encore, nous avons vu très peu de rumeurs et de fuites en ligne qui indiquent généralement qu'un nouveau modèle est en préparation.

Cela dit, les rumeurs concernant le Sony Cyber-shot RX100 VIII se sont un peu intensifiées au cours des derniers mois. Certes, nous n'avons rien entendu de concret qui nous permette de penser qu'il s'agit d'une simple spéculation. Mais si vous attendez des nouvelles du prochain compact haut de gamme de Sony, vous trouverez ci-dessous toutes les rumeurs crédibles, ainsi que notre avis éclairé sur la possibilité - et la date - de sa sortie, et une liste de ce que nous attendons le plus du RX100 VIII.

Le Sony RX100 VII n'est pas un appareil photo compact parfait, mais il s'est très bien comporté lors de notre évaluation.

En se basant sur les calendriers de sortie précédents, un parieur supposerait que Sony a officieusement mis le RX100 à la retraite : de 2012 à 2019, Sony a lancé un nouveau modèle presque chaque année (généralement en juin ou en juillet). Étant donné que nous sommes en 2024 et que nous n'avons pas encore de huitième édition, cette tendance a clairement pris fin - ce qui nous donne très peu d'éléments pour continuer.

Sony a annoncé le RX100 VII en juillet 2019, avec un stock disponible le mois suivant. Étant donné que nous sommes déjà en juillet et que nous n'avons rien entendu de ferme sur le RX100 VIII, il est à peu près acquis que nous ne verrons pas de sortie estivale. La seule rumeur que nous ayons réellement vue suggère que le RX100 VIII arrivera à la fin de l'année 2024 - une prédiction très ouverte que nous prenons avec une pincée de sel.

Quant au prix, nous ne nous attendons pas à ce que le RX100 VIII soit bon marché. Les appareils photo RX100 de Sony ont toujours été des modèles haut de gamme, et le RX100 VII a débarqué en 2019 avec un prix de 1 299,00 € - ce qui en fait l'itération RX100 la plus chère à ce jour.

Nous ne nous attendons pas à ce que le Sony RX100 VIII soit vendu à un prix inférieur à celui du VII. Au contraire, le prix pourrait grimper encore plus haut, si Sony est tenté de surfer sur la vague de popularité des appareils photo compacts actuellement alimentée par TikTok. Notre meilleure estimation serait un prix de lancement de 1 399,00 €.

Sony RX100 VIII : Actualité et fuites

Le Sony RX100 VII était l'un de nos appareils photo compacts préférés.

En l'état actuel des choses, nous savons très peu de choses sur le Sony Cyber-shot RX100 VIII. Bien qu'il apparaisse régulièrement dans les conversations sur les forums d'appareils photo, il n'y a eu aucune confirmation - officielle ou non - de l'existence de ce modèle.

Le seul indice permettant de penser que le RX100 VIII pourrait en fait nous parvenir provient de Sony Alpha Rumors. En juin, le site Web a partagé une rumeur très provisoire provenant d'un " informateur anonyme " selon laquelle le RX100 VIII pourrait être lancé avant la fin de l'année 2024. Peu d'autres éléments ont été fournis, c'est pourquoi nous restons prudents dans nos prédictions.

Ce même billet fait écho à un certain nombre de discussions que nous avons vues ailleurs, explorant les raisons pour lesquelles, malgré l'absence de preuves tangibles qu'il est en cours de développement, il ne serait pas complètement surprenant de voir le successeur du RX100 VII arriver cette année.

La principale raison est l'énorme demande d'appareils photo compacts de la part des photographes de la génération Z. Alimenté par la nostalgie des années 2000 sur des plateformes telles que TikTok, ce boom du marché a entraîné d'énormes hausses de prix pour les appareils photo numériques désormais considérés comme "vintage". Il s'agit d'un phénomène similaire à celui qui a vu le Fujifilm X100V devenir viral et son successeur, le Fujifilm X100VI, se vendre partout.

Compte tenu de cet appétit, il n'est pas surprenant que Sony saisisse l'occasion de lancer une version améliorée de l'un de ses appareils photo compacts les plus populaires. Et son positionnement haut de gamme n'est peut-être pas un problème : un prix élevé n'a certainement pas découragé les acheteurs de la génération Z de s'emparer du Fujifilm X100VI.

Sony RX100 VIII : Ce que l'on veut voir

Si nous n'en savons pas encore beaucoup sur le Sony Cyber-shot RX100 VIII, nous savons ce que nous attendons de lui, notamment les caractéristiques suivantes.

1. Connectivité USB-C

Le Sony RX100 VII dispose d'un port microUSB.

Il est rare de rencontrer en 2024 un appareil photo dépourvu de connectivité USB-C. Pourtant, le Sony RX100 VII, en tant que vétéran de 2019, est toujours livré avec un port microUSB pour la charge.

Nous nous attendons absolument à ce que cela change avec le RX100 VIII, pour deux raisons. Premièrement, l'USB-C est désormais la norme sur tous les appareils, des appareils photo aux smartphones, et il serait étrange qu'un nouveau modèle dispose d'un port microUSB.

Deuxièmement, l'introduction des nouvelles lois européennes sur l'USB-C. Celles-ci prévoient que tous les smartphones, tablettes et appareils photo vendus à partir du 28 décembre 2024 devront être équipés d'un port USB-C. Par conséquent, Sony ne pourra pas vendre le RX100 VII après cette date. Comme certains commentateurs l'ont mentionné, il pourrait bien s'agir d'un facteur clé dans la décision de Sony de lancer le RX100 VIII : c'est le seul moyen de continuer à vendre l'une de ses gammes d'appareils photo compacts les plus populaires.

2. Une monture Hotshoe

Contrairement à la Sony RX100 VII, la Sony ZV-1 dispose d'une monture hotshoe sur le dessus pour les accessoires externes tels que les microphones.

Le Sony Cyber-shot RX100 VII disposait d'une connectique de microphone de 3,5 mm, mais pas de monture de sabot. Les vloggers devaient donc trouver des solutions de rechange pour connecter un système audio externe à l'appareil photo, en utilisant par exemple la vis de trépied située en dessous.

Dans un monde où le contenu vidéo est roi, le RX100 VIII doit impérativement être équipé d'une griffe. C'est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'une caractéristique que l'on retrouve sur le Sony ZV-1. Bien que cette caméra soit un compact destiné spécifiquement aux vloggers, elle est également beaucoup moins chère que le RX100 VII.

À moins que Sony n'oriente le RX100 VIII dans une direction radicalement différente, par exemple en le commercialisant comme un compact axé sur la photo, il devra au moins être équipé d'une griffe pour attirer l'attention des créateurs de contenu.

3. Une interface à écran tactile complet

L'écran tactile du Sony RX100 VII était réactif, mais il ne permettait pas de naviguer dans les menus.

Bien que nous ayons attribué de bonnes notes au Sony RX100 VII dans notre évaluation, nous avons souligné un inconvénient : l'absence d'une interface tactile complète. Nous avons trouvé l'écran tactile réactif, mais il n'était pas possible de l'utiliser dans les menus de réglage.

C'est le type de limitation qui a été levé par le Sony ZV-1 II, et c'est quelque chose que le nouveau RX100 devra refléter, surtout s'il conserve le prix élevé des modèles précédents.

Nous ne nous attendons pas à voir la taille de l'écran augmenter au-delà de trois pouces, car les dimensions compactes sont un argument de vente de la gamme RX100.

4. Un viseur électronique

Le viseur pop-up du Sony R100 VII est petit mais très utile.

Le viseur électronique pop-up était une présence bienvenue sur le RX100 VII, et son absence sur le ZV-1 a montré que la nouvelle caméra de vlogging n'était pas un véritable successeur du compact haut de gamme de Sony.

À une époque où les viseurs sont considérés comme " rétro " parmi les appareils à écran, nous espérons que Sony conservera l'EVF pour le RX100 VIII.

Bien qu'il soit probablement irréaliste d'attendre quelque chose d'aussi remarquable que le viseur hybride optique-électronique utilisé par le Fujifilm X100VI, il serait agréable de voir un viseur légèrement plus grand sur le RX100 VIII, comparé au 0,39 pouces de son prédécesseur - bien que les contraintes de taille puissent être un facteur limitant.

5. Un objectif zoom équivalent à 24-300 mm

Avec une plage équivalente de 24 à 200 mm, le Sony RX100 VII dispose d'un zoom optique polyvalent.

À l'heure où les meilleurs photophones sont plus performants que jamais - et où le Fujifilm X100VI s'est accaparé le marché de la mise au point fixe - le zoom optique est un domaine dans lequel le Sony RX100 VIII pourrait se démarquer.

Avec un équivalent 24-200 mm, le RX100 VII offrait déjà un zoom 8x assez généreux. L'extension du téléobjectif jusqu'à 300 mm permettrait au RX100 VIII de se démarquer en tant qu'appareil photo de voyage, avec un zoom optique de plus de 12x.

En supposant que Sony conserve le format de capteur de 1 pouce qui a toujours été utilisé par les appareils photo RX100, ainsi que l'ouverture maximale de f/2,8 du RX100 VII, cela lui donnerait un avantage significatif en termes de polyvalence par rapport à la plupart des smartphones. Sony devrait cependant remédier à la faiblesse des angles que nous avons constatée lors de notre évaluation.