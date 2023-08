GoPro Hero 12 Black : des fuites laissent présager une amélioration de la qualité d'image très attendue

Juste un jour après que DJI ait dévoilé sa nouvelle caméra d'action Osmo Action 4, les premières fuites de la GoPro Hero 12 Black ont opportunément émergé - et elles laissent entrevoir une amélioration considérable de la qualité d'image.

2 images partagées sur X – anciennement Twitter – par @tech_insights4U (via The New Camera) que vous pouvez voir ci-dessous, semblent montrer une nouvelle GoPro avec un capteur de 1 pouce (ce qui est écrit sur le côté) et un écran plus grand avec des bordures plus petites.

Ces images doivent être traitées avec prudence, car elles proviennent d'un compte qui n'a pas d'antécédents en matière de fuites GoPro. De plus le marquage "1 Inch Sensor" apparaît à l'endroit où GoPro met traditionnellement le nom de sa caméra d'action.

Pourtant il existe aussi des raisons de croire que ces images sont authentiques. En tout cas, si elles sont fausses, elles sont convaincantes et ne présentent aucun signe évident de falsification. De plus, nombreux sont ceux qui attendaient que GoPro passe à un capteur de 1 pouce, étant donné que l'Insta360 One R est arrivé avec un module de capteur de 1 pouce en option en 2020.

Quelles sont les autres caractéristiques de la GoPro Hero 12 Black, attendue pour la mi-septembre ?

Les fuites suggèrent également que le capteur de 27MP de la Hero 11 Black serait remplacé par un capteur d'au moins 30MP et qu'un nouveau mode " ultra slo-mo " 4K/240p pourrait faire partie des améliorations.

La rumeur selon laquelle la Hero 12 Black serait capable de filmer des vidéos en 8K/60p est en revanche moins convaincante. Bien qu'il existe des caméras d'action et des capteurs 8K, ce serait un énorme défi pour GoPro d'éviter la surchauffe et les problèmes de durée de vie de la batterie. De plus cette résolution poserait plus de problèmes qu'autre chose pour la plupart des utilisateurs de GoPro. De plus, Sony ne fabrique pas actuellement de capteur qui corresponde à ces critères.

Pourtant, nous serions ravis d'avoir un capteur de 1 pouce et un écran plus proche d'un affichage bord à bord. La Hero 11 Black de l'année dernière est arrivée le 14 septembre, donc si son successeur arrive dans les mêmes délais, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour savoir si les fuites et les rumeurs sont fondées.

Analyse : la taille du capteur l'emporte sur la résolution

Nous avons déjà réalisé un visuel de ce à quoi pourrait ressembler un écran bord à bord sur un futur modèle GoPro comme le Hero 12 Black. (Image credit: Future)

Nous doutons un peu que la Hero 12 Black soit capable de filmer des vidéos en 8K/60p, comme le prétendent les rumeurs. Tout d'abord, les GoPros utilisent traditionnellement des capteurs Sony, et ce dernier ne fabrique pas actuellement de capteur de 1 pouce avec une résolution supérieure à 20 Mpx, selon sa liste de capteurs d'image pour appareils photo.

Mais cette fonctionnalité serait également difficile à justifier d'un point de vue pratique pour les utilisateurs de GoPro. Même les vidéastes professionnels évitent de filmer en 8K en raison des inconvénients (surchauffe et gestion du flux) et du fait qu'il n'y a pas encore beaucoup de moyens de visionner des séquences en 8K.

Les fuites d'images montrant un capteur de 1 pouce et un écran plus grand semblent toutefois réalistes. La Hero 11 Black utilise un capteur Sony IMX677L de 1/1,9 pouce qui commence à sembler assez petit comparé à la puce de 1/1,3 pouce de la DJI Osmo Action 4 et au module de 1 pouce disponible pour l'Insta360 One R et son successeur, l'Insta360 One RS.

Un capteur plus grand permettrait d'améliorer les performances en basse lumière, ce qui a toujours été l'un des principaux inconvénients des caméras d'action GoPro.

Toutes ses rumeurs devraient être bientôt confirmées (ou infirmées) si GoPro maintient son lancement vers la mi-septembre comme d'habitude. Si vous envisagez d'acheter l'une des meilleures caméras d'action, il peut être intéressant d'attendre quelques semaines si vous le pouvez.