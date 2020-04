Les meilleurs services d’abonnement jeux vidéo en 2020 : quel catalogue illimité choisir pour votre PC ?

Si vous achetez régulièrement les dernières sorties jeux vidéo ou que vous aimez relancer quelques-uns des meilleurs jeux pour PC, un service d'abonnement s’avère une excellente option. Il vous permet non seulement de disposer de centaines, voire de milliers de titres, mais aussi de faire des économies sur le long terme. La plupart des services d'abonnement propose, chaque mois, une sélection de jeux gratuits que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et conserver généralement à vie. Un très bon plan.

Certains services offrent même la possibilité de jouer sur plusieurs appareils ou de streamer un même jeu vidéo de votre console à votre PC, sans coût supplémentaire. Cependant, tous ces services d'abonnement ne sont pas égaux, et nous avons classé les cinq meilleures plateformes actuelles pour vous aider à choisir celle qui répond le mieux à vos besoins en matière de catalogue de jeux… et de budget.

1. Xbox Game Pass for PC

Hormis les périodes d’essai gratuit concurrentes, vous ne trouverez pas moins cher.

Prix : 1 € le premier mois puis 3,99 € chaque mois suivant | Caractéristiques : Offres et réductions exclusives, jeux gratuits proposés tous les mois

Accès privilégié aux exclusivités Xbox

Jusqu’à 40% de réduction sur des jeux divers

Catalogue qui s’enrichit rapidement

… mais encore limité

Le service d'abonnement Xbox Game Pass n'est pas réservé aux seuls utilisateurs de la Xbox One X. Via cette plateforme commune, vous obtenez un accès instantané à plus de 100 jeux AAA comme indépendants. Le catalogue s’étoffe tous les mois et chaque jeu a été optimisé pour être joué sur des PC équipés de Windows 10, afin d'améliorer les graphismes, le son et le gameplay. Avec un prix de lancement de 1 euro si vous souscrivez à la version bêta, puis de 11,99 euros par trimestre (soit 3,99 euros mensuels), vous profitez d’un prix d’exploitation incroyablement inférieur à celui d’un nouveau jeu. Qui plus est, vous avez le droit à une remise de 20% pour acheter n’importe quel jeu vidéo Xbox récent, le jour de sa sortie.

Chaque mois, Microsoft sélectionne quelques jeux que vous pouvez vous procurer gratuitement. Il s’agit d’un savant mélange de titres plébiscités par le grand public et de petites pépites passées plus ou moins inaperçues au moment de leur sortie.

Si vous disposez d’une console Xbox, nous vous conseillons d’opter pour le service Ultimate qui vous délivre un double accès au catalogue (PC + console), ainsi qu’un abonnement au Xbox Live Gold. Le nec plus ultra pour tout amateur de jeux MMO.

Jeux du moment : Gears 5, Forza Horizon 4, Sea of Thieves, The Outer Worlds, Metro Exodus

2. Humble Choice (anciennement Humble Monthly)

La plateforme généreuse avec les plus généreux.

Prix : de 4,49 à 17,99 € par mois | Caractéristiques : payez ce que vous voulez, obtenez jusqu’à 20% de remise sur différents jeux et des bonus fidélité

Un abonnement souscrit = un don associatif

Des jeux gratuits sans DRM

Des dizaines de nouveautés ajoutées quotidiennement

Il faudra souvent vous contenter de titres VO (avec sous-titres)

Depuis sa mise à jour en décembre 2019, ce service d’abonnement a collecté plus de 165 millions de dollars pour des milliers d’œuvres de charité. Humble Choice propose plusieurs types de formules : côté fréquence, vous choisissez de payer mensuellement ou annuellement ; ensuite, vous sélectionnez l’offre budgétaire qui vous convient (Lite, Basic ou Premium) et téléchargez de 3 à 9 jeux par mois, en fonction. A noter que l’abonnement Premium vous octroie 20% de réduction pour tout achat complémentaire sur le Humble Store.

Vous bénéficiez également d’un accès à l’Humble Trove, sorte de bibliothèque de toutes les offres groupées précédentes. L’occasion de découvrir tous les jeux d’un éditeur en une seule fois ou de télécharger les meilleurs jeux répondant à un genre précis (comme Survival Horror ou JRPG). Bonus : si vous décidez de télécharger l'un d'entre eux, vous payez ce que vous voulez afin de soutenir l’une des 20 000 opérations caritatives valorisées par Humble Bundle.

Jeux du moment : Anno 1800, Resident Evil 3, Doom Eternal Deluxe Edition, Stellaris: Federations, Control: The Foundation

3. Origin Access

Le club favori des fans de Star Wars.

Prix : 3,99 € par mois pour la formule Basic - 14,99 € par mois pour la formule Premier | Caractéristiques : -10% sur les achats Origin, accès anticipé aux jeux

Formule standard abordable

Catalogue de jeux AAA sensationnel

Seulement 10 heures d’accès anticipé pour les abonnés Basic

Si vous êtes un aficionado inconditionnel de la franchise Star Wars, le service d'abonnement d'Electronic Arts est conçu sur mesure pour vous. Vous pouvez lancer les derniers succès de la saga comme Jedi: Fallen Order et Battlefront II ou des classiques intemporels tels que Republic Commando, Knights Of The Old Republic, Rogue Squadron 3D. Vous possédez déjà tous ces jeux Star Wars ? Aucun problème : la plateforme vous donne aussi accès à la série Wing Commander, emmenée par Mark Hamill au générique des troisième et quatrième épisodes. Ce qui complètera parfaitement votre collection.

Rassurez-vous si vous n’êtes pas fan de sabres laser, Origin Access détient une immense bibliothèque de jeux AAA, avec un accès anticipé aux prochaines sorties des studios EA. Un service haut de gamme qui compile aujourd’hui la majeure partie des franchises cultes : FIFA, Battlefield, Need For Speed ou Les Sims. Pour tous les goûts, on vous dit.

Jeux du moment : Battlefront II Edition Celebration, Fifa 20, Need For Speed Heat, Anthem, Command & Conquer Remastered

4. PS Now

L’accès le plus rapide aux exclusivités Sony… sur votre ordinateur.

Prix : 1er mois gratuit puis 9,99 € les mois suivants | Caractéristiques : accès à tous les jeux PS4/PS3/PS2 sur votre PC, sélection mensuels de plusieurs hits gratuits

N’attendez plus le portage des jeux exclusifs PS4

Pas besoin d’une console Sony, un compte PlayStation Network suffit

Sauvegardez vos parties comme bon vous semble

Les jeux sont retirés du catalogue régulièrement

Vous hésitez constamment à acheter une console PlayStation, happé par une ou deux exclusivités Sony chaque année ? Avec un abonnement PS Now, vous réaliserez des économies conséquentes. Non seulement, vous exécutez les jeux de vos rêves directement sur votre PC, mais en plus vous pouvez lancer l’un des 800 titres tournants PS4, PS3 et même PS2 lorsque ça vous chante.

Si vous possédez une PlayStation 4, l’application permet de jouer sur plusieurs appareils et d'effectuer des sauvegardes de l’un à l’autre. Votre console ou votre téléviseur sont occupés par d’autres membres de la famille ? Poursuivez votre partie en cours sur PC. Et si vous avez des enfants, la bibliothèque PS Now propose également des tonnes de titres pour jeunes publics, à l’instar de Little Big Planet 3, Lego Batman ou Rocket League. Pour que tout le monde puisse s'amuser sous le même toit.

Jeux du moment : Marvel’s Spider-Man, Control, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Wolfenstein 2

5. UPlay+

Une avalanche d’accès anticipés pour découvrir les nouveautés avant les autres.

Prix : 6,99 € le 1er mois puis 14,99 € les mois suivants | Caractéristiques : sauvegarde via le cloud, plus de 4000 heures de jeu

Les jeux restent « à vie » dans le catalogue

Accès anticipé et programme bêta sur tous les jeux Ubisoft

DLC et extensions inclus

L’un des services les plus chers

Pour les joueurs PC qui aiment garder une longueur d'avance sur leurs congénères ou qui tiennent une chaîne YouTube / Twitch spécialisée, le service d'abonnement UPlay+ est une aubaine. Il vous remet en effet un pass VIP qui vous permet d’essayer tous les jeux vidéo Ubisoft en avant-première. Vous avez même la possibilité de donner votre avis aux développeurs et de participer ainsi à l’amélioration des hits à venir.



Comme Origin pour Electronic Arts, vous disposez ici d’un véritable sésame à des franchises légendaires telles qu’Assassin's Creed et Rainbow Six, Far Cry ou Rayman. Contrairement aux autres services, les jeux ne sont jamais retirés de la plateforme UPlay+, ce qui vous permet d'y accéder quand vous le souhaitez, même des années après votre première partie. Il est d’ailleurs possible de suspendre temporairement votre abonnement et de retrouver votre bibliothèque et vos sauvegardes ultérieurement. Grâce au stockage cloud - qui compense le coût élevé de l’abonnement.

Jeux du moment : Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5, Watch Dogs: Legion