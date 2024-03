Nothing Ear (3) : lancement imminent des oreillettes - de la manière la plus étrange qui soit

Il faut rendre hommage à l'équipe marketing de Carl Pei chez Nothing. La suite du populaire Nothing Ear (1) de 2021, du Nothing Ear (Stick) lancé en octobre 2022 et du Nothing Ear (2) de mars 2023 arrive à grands pas. Nous le savons parce que l'entreprise a publié sur X (anciennement Twitter) une vidéo d'une grenouille sautant par-dessus un scarabée.

C'est vrai, aucun matériel n'est montré dans ce teaser, mais les fans se souviendront que la mascotte de Nothing Ear (1) était un couple de coccinelles très complices. Puis, la mascotte de Nothing Ear (2) était un scarabée. Et il semble que les bestioles deviennent un peu plus grosses à chaque sortie d'écouteurs, car il est fort probable que la mascotte de Nothing Ear (3) soit la grenouille que vous verrez, sautant effectivement par-dessus l'itération précédente (le scarabée) dans la vidéo ci-dessous. L'art !

🐸🪲 pic.twitter.com/znswtNwgFVMarch 27, 2024 See more

Que dire d'autre ? La grenouille a un rythme cardiaque très sain et de grands yeux amicaux, tandis que le scarabée semble un peu mécanique et laborieux en comparaison directe ? Enfin, on cherche un peu la petite bête, n'est-ce pas ? Le message est clair : Ear (3) sera meilleur - il fera même un bond en avant par rapport à la concurrence.

Ne vous y trompez pas, les animaux qui apparaissent dans les teasers de Nothing sont peut-être petits et délicats (comme les composants de ses écouteurs), mais le département marketing de Nothing est une véritable bête de course. Il est presque certain que nous aurons une annonce qu'une annonce est à venir... bientôt. C'est ainsi que fonctionne la machine à faire du battage médiatique de Nothing.

Honnêtement, cela n'est pas pour nous déplaire. Cette histoire transparente, axée sur le design, quelque chose mais presque rien, c'est là que Nothing brille en tant que marque. Nous préférons ce produit à la version moins chère CMF by Nothing, qui comprend des écouteurs tour de cou " Pro " très orange qui semblent incarner tout ce que Nothing a dit qu'il n'était pas.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques de l'Ear (3), nous devrons attendre de nouvelles annonces. Mais soyez assurés que nous serons prêts pour Nothing. Nous espérons vraiment que cette version figurera dans notre guide des meilleurs écouteurs antibruit, ce que Nothing n'a pas réussi à faire jusqu'à présent.