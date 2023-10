Votre Apple HomePod prend enfin en charge YouTube Music - voici comment le configurer

Vos Apple HomePod et HomePod mini offrent désormais une prise en charge de YouTube Music, grâce à une nouvelle mise à jour. Les abonnés à YouTube Premium et YouTube Music peuvent intégrer leurs comptes à leur Apple HomePod et même en faire leur plateforme de streaming musical par défaut. YouTube Music est le dernier service à être pris en charge par Siri sur l'Apple HomePod, après Tidal, Pandora et Deezer.

Avant son déploiement, ni YouTube Music ni Apple n'avaient officiellement confirmé cette nouvelle intégration. Au lieu de cela, Brandon Bilinski, directeur et chef de produit chez YouTube, s'est rendu sur Reddit pour annoncer officiellement le lancement, le post ayant été repéré pour la première fois par 9to5 Google.

Cette annonce fait suite à celle faite par Google en juin, qui laissait présager le lancement d'autres applications YouTube et l'intégration de YouTube Music à des appareils tiers. Il s'agissait notamment d'une application distincte "YouTube Music" pour l'Apple TV, ainsi que d'une application pour les appareils portables tels que les montres connectées Garmin.

Des informations sur la mise à jour ont ensuite été colportées lors de l'événement WWDC d'Apple, qui a également eu lieu en juin, l'entreprise utilisant la plateforme YouTube Music dans le cadre de son annonce de projets visant à étendre la prise en charge des services tiers par HomePod.

La nouvelle intégration permet aux utilisateurs de connecter leurs comptes et de diffuser YouTube Music directement depuis leurs appareils HomePod. Les abonnés peuvent désormais commander à Siri la lecture à partir de YouTube au lieu d'utiliser manuellement l'application YouTube et d'utiliser AirPlay pour diffuser la musique sur leur haut-parleur. Cela signifie également que les utilisateurs n'ont plus besoin d'ajouter "sur YouTube Music" à chaque requête Siri. Pour tirer le meilleur parti de cette mise à jour, vous devez être un utilisateur payant de YouTube Premium ou de YouTube Music.

Si vous possédez un HomePod et êtes abonné à YouTube Premium, voici comment connecter votre compte à votre HomePod et le définir comme source de musique par défaut.

Ouvrez l'application YouTube Music

Vous devez avoir téléchargé la dernière version de l'application YouTube.

Appuyez sur votre profil et trouvez l'onglet "Paramètres".

(Image credit: Future)

Votre profil se trouve en haut à droite de la page d'accueil, et vous pouvez trouver l'onglet "Paramètres" dans la liste sous "Musique Premium".

Sélectionnez "apps connectées" et appuyez sur "se connecter avec HomePod"

(Image credit: Future)

Ensuite, cliquez sur "utiliser depuis la maison" et vous êtes prêt à diffuser directement à partir de YouTube Music.

Une fois la configuration initiale terminée, vous devrez ensuite définir YouTube Music comme service par défaut de votre HomePod.

Dans l'application Apple Home, appuyez sur l'icône à trois points et trouvez "Réglages de la maison"

(Image credit: Future)

Vous trouverez l'icône des trois points en haut à droite de la page principale de l'application Home.

Appuyez sur votre nom d'utilisateur dans la section "Personnes", puis sur "Service par défaut" et sélectionnez YouTube Music.

(Image credit: Future)

Une fois que vous l'aurez sélectionné comme service par défaut, votre HomePod lira automatiquement de la musique via votre compte YouTube Music sans avoir à ajouter " sur YouTube Music " à vos commandes Siri.

L'ajout de cette fonctionnalité inédite renforce indéniablement l'attrait de cet appareil Apple, qui a tendance à être injustement minimisé depuis un certain temps. Ceci vient s'ajouter aux spéculations récentes évoquant la probabilité d'équiper le HomePod d'Apple d'un écran, suscitant ainsi un intérêt accru. Il reste à observer les surprises que l'avenir nous dévoilera.