Arvostelussa Samsung Galaxy A13

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Samsung Galaxy A13 on todella edullinen Android-puhelin. Vastapainoksi muut osa-alueet ovat hyvinkin keskivertoa, joskaan selkeitä heikkouksia ei juurikaan ole. Jos etsit edullista Android-puhelinta, on kyseessä hinta-laatusuhteeltaan kiehtova vaihtoehto.

Jump To:

Pika-arviossa Samsung Galaxy A13

Samsung tarjoaa kattavamman valikoiman eri hintaluokan puhelimia kuin käytännössä yksikään kilpailija. Huippukalliiden lippulaivamallien vastapainoksi on tarjolla myös budjettihintainen Samsung Galaxy A13, jonka suositushinta on vain 189 euroa.

Kun hintaero yhtiön lippulaivamalli Samsung Galaxy S22 Ultraan on noin tuhat euroa, puhelimien ei voi olettakaan olevan samalla viivalla. Kompromissit ovat melkoisia. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä huono asia, sillä lopulta kysymys on vain siitä, mitä puhelimeltaan oikeasti haluaa. Sekä tietysti hinnasta.

Samsungin nimi on käytännössä synonyymi laadukkaalle rakenteelle sekä hyvälle Android-käyttökokemukselle. Mikäli olet käyttänyt valmistajan laitteita aiemminkin, olet One UI -ohjelmiston parissa kuin kotonasi.

Vaikka Galaxy A13:n kohdalla katse kääntyy hintaan, kaikki muutkin osa-alueet saavat puhtaat paperit. Näyttö on miellyttävän kirkas ja tarkka, vaikka kalliimpien puhelimien OLED-ruutuihin sitä ei voikaan verrata. Lisäksi akkukesto kattaa helposti koko päivän. Kamerakokonaisuus on sekin odotuksia parempi etenkin kirkkaalla päivänvalolla.

Tämän hintaluokan puhelimelta ei kuitenkaan parane odottaa ihmeitä. Galaxy A13 ei tarjoa vedenkestävyyttä tai langatonta latausta, minkä lisäksi suorituskyky ylittää riman vain hipoen. Arjessa onkin paras valmistautua säännöllisiin hidasteluihin ja pieniin töksähtelyihin.

Jos etsit todellista budjettimallia, Galaxy A13 on kelpo vaihtoehto. Hintansa puolesta sen selkeimmät kilpakumppanit ovat Moto G22 ja Nokia G21.

Hinta ja saatavuus

Suositushinta 189 €

Saatavilla kattavasti eri jälleenmyyjiltä

Samsung Galaxy A13 julkaistiin Suomessa maaliskuussa 2022. Valmistajan edullinen älypuhelin on saatavissa kattavasti eri jälleenmyyjiltä 189 euron suositushintaan.

Mallista on Yhdysvalloissa myynnissä myös kalliimpi 5G-versio, mutta Suomessa tarjolla on vain 4G-versio. Mallien erot eivät jää pelkästään 5G-tukeen, sillä 4G-versiossa on vastapainona parempi näyttö sekä ultralaajakulmakamera.

Muotoilu

Samsung Galaxy A13 on valmistajan todellinen budjettimalli. (Image credit: Future)

Kestävä muotoilu

Kolme värivaihtoehtoa

Ei veden- tai pölynkestävyyttä

Samsung Galaxy A13 saapui Suomessa myyntiin kolmessa eri värissä, jotka ovat musta, sininen ja valkoinen. Maailmalla tarjolla on myös persikka, mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi rantautunut täkäläisille markkinoille. Värit itsessään ovat varsin perinteiset ja hiukan muoviset, mutta kurvikkaassa rakenteessa on myös tyyliä.

Kokonaisuus tuntuu kestävältä. Lisäksi tykästyimme takakameran sijoitteluun, sillä lohko on upotettu puhelimen sisään. Tämä on tuttu piirre kaikista tämän vuoden Galaxy-puhelimista.

Ensivilkaisun perusteella voisi kuvitella, että Galaxy A13 on kalliimpi kuin mitä se oikeasti onkaan. Jo se tekee mallin suunnittelusta ja muotoilusta onnistuneen.

Galaxy A13 näyttää arvokkaammalta kuin se on, joten se sopii hyvin myös työkäyttöön. (Image credit: Future)

6,6-tuumaisella näytöllä varustettu puhelin on mitoiltaan 165,1 x 76,4 x 8,8 mm. Laite painaa 195 grammaa, joten kokonaisuus on pienemmän puoleinen. Käytännössä puhelinta on helppo pitää kädessä ja käyttää kaikissa olosuhteissa.

Volyymipainikkeet on sijoitettu puhelimen oikeaan sivuun sormenjälkitunnistimella varustetun virtanäppäimen yläpuolelle. Yleisesti ottaen toivomme vuoden 2022 puhelimilta näyttöön asetettua sormenjälkitunnistinta, mutta ongelma on hintaluokan huomioiden varsin pieni.

Laitteen pohjassa on USB-C-latausväylä sekä 3,5mm-kuulokeliitäntä.

Kuten budjettipuhelimien tapauksessa on tyypillistä, A13 ei ole veden- tai pölynkestävä. Luurin kanssa kannattaakin olla siis varovainen.

Näyttö

6,6-tuumainen LCD-näyttö

Ei HDR-tukea

60 Hz virkistystaajuus

Samsung Galaxy A13 sisältää 6,6-tuumainen 2 408 x 1 080 -tarkkuudella varustetun LCD-näytön. Se hoitaa tonttinsa mallikkaasti verkkoselauksen, kuvien, videoiden ja pelien parissa. Tykästyimme näytön kirkkauteen, terävyyteen ja väritoistoon. Vaikka HDR-tukea ei ole mukana ja virkistystaajuus ei yllä 60 Hz korkeampaan, katselukokemus saa puhtaat paperit.

Etukamera on sijoitettu ruudun yläosaan pisaramaiseen loveen. Jos on päässyt käpälöimään uusia huippupuhelimia, näyttöreunojen paksuus ei jää huomaamatta. Mitenkään valtavat ne eivät onneksi kuitenkaan ole. Sama koskee kulmien turhankin kaarevaa muotoa.

Budjettihintaisen puhelimen näyttö ei yllä alkuunkaan samalle viivalle huippumallien OLED-ruutujen kanssa. Tästä huolimatta näyttö on Galaxy A13:n vahvimpia osa-alueita. On kuitenkin hyvä huomata, että värikirkkauden sekä lämpötilojen hallinnointi jäävät OLED-ruutuja rajatummiksi.

Budjettihinta näkyy näytössä, joka jää kauaksi Galaxy S -lippulaivapuhelimien upeudesta. (Image credit: Future)

Mainittakoon vielä, että Yhdysvalloissa myytävä Samsung Galaxy A13 5G epätarkemman näytön.

Kamera

Nelikamera

1080p/30fps

Kohtuullisia kuvia pimeissä olosuhteissa

Edulliset puhelimet tapaavat sisältää nykyään yllättävän kattavan kamerakokonaisuuden. Samsung Galaxy A13 ei tee sääntöön poikkeusta, sillä nelikamerakokonaisuus näyttää paperilla kattavalta. Valitettavasti määrä ei kuitenkaan korvaa laatua.

Nelikamera koostuu 50 MP pääkamerasta, 5 MP ultralaajakulmakamerasta, 2 MP makrokamerasta ja 2 MP syvyyskamerasta. Tässä vaiheessa on hyvä mainita, että Yhdysvalloissa myytävä Samsung Galaxy A13 5G ei sisällä ultralaajakulmakameraa, mutta 5G-tuki paikkaa vajavaisuutta.

Videonauhoitus onnistuu 1080p/30fps-laadulla.

50 MP pääkamera on kokonaisuuden kirkkain tähti. Se napsii hyviä kuvia erityisesti valaistuissa olosuhteissa. Mukana ei ole optista tarkennusta, mutta digitaalinen zoom paikkaa vajetta parhaansa mukaan. HDR-prosessointi saa tuotua yksityiskohdat eloon hienosti.

Linssien määrä voi yllättää hintalapun huomioiden. (Image credit: Future)

Ultralaajakulmakamera ei tee vastaavaa vaikutusta, vaan kuvissa on jonkin verran epätarkkuutta. Lisäksi kamerakokonaisuus on hämärissä olosuhteissa vaikeuksissa. Kelvottomia ne eivät missään nimessä kuitenkaan. Niin ikään 8 MP etukamera hoitaa tonttinsa kohtuullisesti. Ihmeitä ei siltäkään kannata odottaa.

Jos on valmis pulittamaan puhelimestaan hieman enemmän, saa kamerakokonaisuuteen samalla runsaasti lisäpotkua. Galaxy A13 saa edullisuudestaan huolimatta napsittua ihan hyviä kuvia valtaosan ajasta. Alla olevat esimerkkikuvat auttavat havainnollistamaan kyvykkyyttä.

Esimerkkikuvia

Image 1 of 12 Galaxy A13 saa napsittua tasapainoisia ja hyvälaatuisia kuvia. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Luonnolliset värit ja yksityiskohdat tekevät päivänvalolla vaikutuksen. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 HDR-prosessointi tuo yksityiskohdat eloon. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Mallissa ei ole optista tarkennusta, mutta 2x digitaalinen zoom ajaa asiansa. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Pääkameralla saa ikuistettua hienoja maisemakuvia. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Ultralaajakulmakamera ei yllä aivan samalle tasolle. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Lähikuvat ovat tyylikkäitä riippumatta siitä, onko makrokamera käytössä vai ei. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Lähikuva korostaa värejä ja yksityiskohtia. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Yökuvauksessa yksityiskohdat jäävät selvästi pienempään osaan. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Varsinaista yötilaa ei ole mukana, mutta pikkutuntien otokset ovat silti kohtuullisia. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Pimeys tekee kuville hallaa erityisesti etäisyyden kasvaessa. (Image credit: Future ) Image 1 of 12 Tässä vielä vertailuksi sama tilanne lippulaivamalli Google Pixel 6 Prolla napattuna. (Image credit: Future ) Image 1 of 12

Suorituskyky

Töksähtelevä suorituskyky

Kasvatettava tallennustila

Ei 5G-tukea

Samsung Galaxy A13 sisältää Exynos 850 -suorittimen, 4 gigatavua RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa. Viimeksi mainittua voi onneksi lisätä halutessaan microSD-kortilla.

Tekniset tiedot saavat minimivaatimusriman heilumaan, sillä paljoa vähemmällä ei uusinta Android-käyttöjärjestelmää enää pyöritettäisikään. Vaatimaton suorituskyky näkyy hetkittäin pienenä töksähtelynä ja viiveenä.

Tehojen puute ei jäänyt Geekbench 5 -testissä huomaamatta. Malli saalisti piinapenkistä tulokset 155 (yksi ydin), 586 (moniydin) ja 678 (OpenCL). Nämä ovat vuonna 2022 ilmestyneiden puhelimien heikointa osastoa. Käytännössä sovellukset toimivat kuten kuuluukin, mutta kaikki tapahtuu hieman hitaammin kuin kalliimmissa puhelimissa.

Suorituskyky ei ole Galaxy A13:n vahvuuksia, mutta perusasiat toimivat kuten kuuluukin. (Image credit: Future)

Hidastelu on osittain aluekohtaista, sillä Yhdysvalloissa kaupattava Galaxy A13 sisältää aavistuksen nopeamman MediaTek Dimensity 700 -suorittimen. Se mahdollistaa myös 5G-tuen, johon Suomessa myytävä versio ei pysty. Kokonaisuutena Eurooppaan rantautunut versio on Pohjois-Amerikan vastaavan verrattuna lapsipuolen asemassa.

Jos hankit Galaxy A13:n uutena, olet todennäköisesti riittävän tyytyväinen sen nopeuteen ja suorituskykyyn. Pieni hidastelu todennäköisesti kuitenkin pahenee vuoden tai kahden käytön aikana, kun sovellukset muuttuvat entistä monipuolisemmiksi.

Ohjelmisto

One UI 4.1 -ohjelmisto teki meihin vaikutuksen. (Image credit: Future)

Esiasennettu Android 12

Maltillisesti ylimääräisiä sovelluksia

Näppärä widget säätiedoille

Samsung Galaxy A13 sisältää esiasennetun Android 12 -käyttöjärjestelmän One UI 4.1 -ohjelmistolla. Mitä tulee Android-puhelimien ohjelmistoihin, One UI on vaihtoehtojen parempaa puoliskoa. Se tarjoaa käyttäjälle kattavammat kustomointimahdollisuudet kuin Googlen käyttöjärjestelmä oletuksena.

Käytännössä Samsung on korvannut Googlen sovellukset omilla aavistuksen heikommilla vaihtoehdoillaan. Valikoima kattaa muistiinpanot, kalenterin, yhteystiedot, gallerian sekä verkkoselaimen. Samsungin omat sovellukset kasvattavat valikoimaa älykodin hallintasovelluksella sekä aktiivisuusseurannalla.

Samsung on parantanut päivitys- ja tietoturvalupaustaan viimeisten vuosien aikana. Tarkkaa vuosimäärää ei ole kerrottu, mutta todennäköisesti Android- ja tietoturvapäivitykset saapuvat ainakin parin vuoden ajan.

Akkukesto

Akkukesto on Galaxy A13:n vahvuuksia. (Image credit: Samsung)

5 000mAh riittää helposti koko päiväksi

15 W latausnopeus

Galaxy A13 sisältää 5 000 mAh akun, joka riittää peruskäytössä varsin helposti koko päiväksi. Harkitulla ja maltillisella käytöllä puhtia piisaa kahdeksikin päiväksi, sillä iso akku ja maltillinen suoritin pitävät virrankulutuksen kohtuullisena.

Testissämme tunnin videotoisto pienellä volyymillä ja näytön maksimikirkkaudella kulutti akkua noin 10 prosenttiyksikköä. Käytännössä virtaa riittää siis vähintään kymmenen tunnin mediatoistoon, sillä kirkkautta vähentämällä saa käyttöön arvokkaita lisäminuutteja ja -tunteja.

Akkua saa täytettyä budjettipuhelimille tyypillisellä 15 watin latausteholla. Kuten hintaluokalle on tavanomaista, langaton lataus ei ole tuettuna.

Kannattaako Samsung Galaxy A13 ostaa?

Samsung Galaxy A13 on edullinen budjettipuhelin, jonka hinta-laatusuhde on kohdillaan. (Image credit: Samsung)

Osta, jos...

Tarvitset edullisen puhelimen

Samsung Galaxy A13 on markkinoiden halvimpia puhelimia, joten se sopii tiukalla budjetilla operoiville.

Haluat kohtuullisen kameran

Nelikamera ei räjäytä pankkia, mutta se on hinnan huomioiden vähintäänkin kohtuullinen.

Pidät Samsungin puhelimista

Samsung One UI -ohjelmisto ei miellytä kaikkia, mutta se tarjoaa monipuoliset työkalut kustomointiin. Lisäksi se korvaa Googlen oletussovellukset valmistajan omilla applikaatioilla.

Älä osta, jos...

Haluat 5G-puhelimen

Ainakaan toistaiseksi Suomeen ei ole rantautunut puhelimen 5G-versiota. Se on saatavissa Yhdysvalloista, mutta tällöin joutuu vastapainoksi luopumaan ultralaajakulmakamerasta.

Haluat hyvän suorituskyvyn

Samsung Galaxy A13 sisältää hitaan prosessorin sekä vähäisen määrän RAM-muistia. Sen kanssa pärjää, mutta ihmeitä ei kannata odottaa.