Arvostelussa Honor Watch Magic

Huawein ja Honorin kehitysosastot ovat kuin paita ja peppu, joten ei ole mikään suuri yllätys, että tuore Honor Watch Magic muistuttaa merkittävästi viime vuonna julkaistua Huawei Watch GT:tä.

Monet ominaisuudet ovatkin pysyneet samana. Honor Watch Magicissa on identtinen LightOS-käyttöliittymä ja sen muotoilu muistuttaa suuresti Watch GT:tä. Kelloja voi itse asiassa olla jopa hieman hankala erottaa ensisilmäyksellä.

Säntillisempi tarkastelu paljastaa, että kelloissa on kyllä yllättävän monia eroja, mutta suurempi kysymys on, onnistuuko Honor silti erottumaan Huaweista?

Honor Watch Magic hinta ja saatavuus

Honor Watch Magic on saatavilla lähes kaikilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä. Kello maksaa yleisesti ottaen noin 219 euroa ja on saatavilla hopeisella ja mustalla rungolla.

Honor on julkaissut älykelloja aiemmin vain Kiinassa, joten tämä on ensimmäinen kerta, kun valmistaja lanseeraa älykellonsa myös Suomeen.

Muotoilu ja näyttö

Kellon muotoilu muistuttaa merkittävästi Huawein Watch GT:tä. Sen 9,8 mm:n runko on ohuempi kuin suurimmassa osassa huippuluokan älykelloja. Se istuukin käteen mukavasti eikä tunnu painavalta tai kömpelöltä.

Kellosta on saatavilla Suomessa kaksi värivaihtoehtoa: hopea ja musta. Hopeassa kellossa on ruskea ranneke ja mustassa puolestaan musta.

Molemmissa värivaihtoehdoissa on erikoinen nahkaa ja silikonia yhdistävä rakenne. Ajatuksena on ilmeisesti luoda arvokkaan näköinen ulkoasu, mutta saada kello silti kestämään myös hikoilua. Ulkokuori on italialaista nahkaa, sisäpuoli taas silikonikumia. Yhdistelmä saattaa kuulostaa hieman erikoiselta, mutta tuntui mukavalta kädessä ja kesti hyvin myös juoksulenkkejä.

Kellon ulkokehä on valmistettu keraamisesta materiaalista, joka luo siihen mukavan arvokkaan tuntuman. Ulkokehän numerot tuovat mieleen Tag Heuerin Connected Modular -älykellot, vaikka kyseiset mallit ovat täysin eri hintaluokassa.

Kellon takaosa on valmistettu muovista, mutta se tuntuu silti mukavalta ranteessa. Takakuoreen on asennettu sykemittari, joka pysyy vankasti ihoa vasten.

Kellon oikealla puolella sijaitsee kaksi painiketta, joista toinen on suunnilleen kello 2:n ja toinen kello 4:n kohdalla. Niitä käytetään erilaisiin toimintoihin käyttöliittymässä navigointiin. Suurimman osan säädöistä voi tehdä kuitenkin suoraan kellotaulun 1,2-tuumaiselta AMOLED-näytöltä.

Näytön resoluutio on 390 x 390, mikä on selvästi pienempi kuin Watch GT:ssä (454 x 454). Huawein kellossa on tosin myös hieman suurempi 1,39-tuumainen näyttö, joten molempien kellojen pikselitiheys on sama 326 pikseliä tuumaa kohden. Kuva näyttää terävältä, eikä kelloon jää kaipaamaan nykyistä tarkempaa näyttöä.

Fitness-ominaisuudet ja toiminnot

Kellossa on kattavat fitness-ominaisuudet sen hintaan nähden. Siinä on muun muassa tarkasti toimiva sykemittari, GPS ja uimista kestävä rakenne. Se innostaakin varmasti kaikkia himotreenaajia.

Siinä on täysin samat treenivaihtoehdot Huawei Watch GT:ssä: juoksu, sisäjuoksu, pyöräily, sisäpyöräily, kävely, patikointi, maastojuoksu, allasuinti, avouinti ja käyttäjän vapaasti valitsema treeni. Kello suoriutui treenien mittaamisesta yhtä hyvin kuin emoyhtiönsä malli.

Erityisen suuri panostus on tehty kellon GPS:ään. Honorin toimitusjohtaja George Zhao kertoi TechRadarille, että se oli toiminut yhtiön omissa testeissä tarkemmin kuin Garmin Fenix 5X Plus.

Käyttöliittymä on Huawein käsialaa ja siinä on monia fitness-sovelluksia ja muita hyödyllisiä apuvälineitä, kuten sekuntikello, taskulamppu ja puhelimen paikannin. Kello osaa myös näyttää kaikki saapuvat ilmoitukset, mutta niihin ei harmillisesti pysty vastaamaan kellolla. Joudut siis edelleenkin kaivamaan puhelimesi avataksesi ilmoituksen tai vastataksesi lyhyeen viestiin.

Suurin ongelma on kuitenkin se, ettei kellolle voi ladata mitään kolmansien osapuolten sovelluksia. Joudut siis käytännössä tyytymään niihin ohjelmiin, jotka Honor tarjoaa.

Se on myös oleellinen ero moniin kilpaileviin Wear OS -kelloihin tai Apple Watchiin, itse asiassa jopa Garmin sallii myös ulkoisten sovellusten asentamisen. Voit siis unohtaa vaikkapa Spotifyn pyörittämisen kellollasi.

Kello ei tue harmillisesti myöskään Google Payta, vaikka siihen on integroitu maksamiseen tarvittava NFC-tekniikka. Kellolla pystyy itse asiassa lähimaksamaan, mutta vain Alipaylla, joka ei ole lainkaan käytössä Suomessa – jälleen yksi esimerkki rajallisen käyttöliittymän haittapuolista.

Ratkaisun positiivinen puoli on tosin parempi akunkesto, sillä Honor on kyennyt optimoimaan kaikki sovellukset juuri Watch Magicille. Akku kestää kevyellä käytöllä jopa viikon ajan, mutta yksikin treenisessio pudottaa akunkestoa merkittävästi.

Honor Watch Magicin 178 mAh:n akku on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin Huawei Watch GT:n suuri 420 mAh:n kenno.

Yhteenveto

Honor Watch Magic ei näytä kovin erikoiselta paperilla, mutta se toimii mainiosti arkikäytössä. Kello ei korvaa puhelintasi, mutta riittää todennäköisesti suurimmalle osalle käyttäjistä – ja on puolet halvempi kuin moni täysverinen älykello.

Yhtäläisyydet emoyhtiö Huawein Watch GT:hen on helppo huomata, mutta Honorin versio on aavistuksen edullisempi kuin esikuvansa ja tarjoaa käytännössä kaikki vastaavat ominaisuudet hieman pienemmällä näytöllä ja akulla.

Watch Magic sopii erinomaisesti peruskuntoilijalle. Siinä on kaikki tärkeimmät fitness-ominaisuudet, hyvä akunkesto ja tyylikäs muotoilu. Se ei ole yhtä monipuolinen kuin Apple Watch tai Samsung Galaxy Watch, eikä yhtä hyvä treenikello kuin Polarin, Garminin tai Suunnon vaihtoehdot, mutta se ei ole tarkoituksenakaan. Watch Magic on ennen kaikkea vankka perusälykello, joka antaa paljon vastinetta rahoillesi.