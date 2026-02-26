Tähän Huawei Watch GT Runner 2 -urheilukellon on pystyttävä Garminin juoksukellojen päihittämiseksi

Huawei on tehnyt Watch GT Runner 2:lla jotain sellaista, mitä he eivät ole ennen vakavasti yrittäneet: he ovat asettaneet kellon suoraan markkinoiden vakiintuneimpiin juoksukelloihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sen pitäisi pystyä kilpailemaan Garmin Forerunner 970:n kaltaisten mallien kanssa. Haaste ei ole pienimmästä päästä, sillä Garmin on ollut jo vuosia synonyymiä huippuluokan juoksukellolle.

Tekniset tiedot näyttävät lupaavilta paperilla, mutta Garminin päihittäminen vaatii muutakin kuin vain hyvän laitteiston. Tässä ovat alueet, joilla Huawei Watch GT Runner 2:n on pystyttävä lupaamiinsa ihmetekoihin.

GPS-tarkkuuden on yllettävä lupauksen tasolle

Parhaat Garmin-kellot ovat rakentaneet koko maineensa luotettavaan GPS-seurannan varaan. Riippumatta siitä, juoksetko kaupunkiympäristössä korkeiden rakennusten välissä, tiheässä metsässä vaiko mutkaisia ​​polkuja pitkin, reitin mitattu pituus on lähes poikkeuksetta hyvin lähelle todellisuutta. Juuri tästä syystä Garmin on monille juoksijoille oletusvalinta – ei suunnittelun tai sovellusten vuoksi, vaan koska tiedot ovat yksinkertaisesti luotettavia.

Huawei on luvannut kuun taivaalta puhuessaan uudesta "Advanced 3D Floating Antenna Architecture" -antenniratkaisustaan. Yhtiö viittaa sisäisiin testeihin, joissa kello on yhdistänyt satelliittiin nopeammin ja seurannut reittejä aiempaa tarkemmin. Huawein mukaan tulos on jopa 3,5 kertaa parempi kuin edellisen sukupolven mallilla. Lisäksi tulokset ovat päihittäneet Garminin ja Corosin huippumallit. Tämä on rohkea lupaus, joten tässä on tärkeää, että kello onnistuu lunastamaan sen, mitä se lupaa.

Ominaisuudet eivät ole maksumuurin takana

Garmin on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä, kun yhtiö kertoi siirtävänsä osan toiminnoista maksumuurin taakse. Tämä on ärsyttänyt erityisesti kalliin huippumallin ostaneita.

Huaweilla on niin ikään maksullinen premium-palvelu olemassa, mutta ilmaisen sekä kuukausimaksullisen tilauksen välillä tasapainottelu on erittäin kriittistä. Kaikkien tavallisten harjoittelutoimintojen on oltava tarjolla ilman lisämaksua, jotta kello täyttää lupauksensa. Maksulliset lisät ovat kivoja ylimääräisiä juttuja, mutta välttämättömyyksiä siellä ei saa olla. Jos tilaus tuntuu pakolliselta, hintalapulla ansaittu etulyöntiasema katoaa sen sileän tien.

Jos maksumuuria hyödynnetään aiempaa enemmän, on sen oltava vähintään Garminin palvelua edullisempi.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Ratkaiseva hintaetu

Kun nyt hinnasta tuli puhe, on todettava Huawein ottaneen hinnoittelussaan selkeän niskalenkin Garminin huippumalleista. Garmin Forerunner 970:n hinta on 749 euroa, joten se on lähes kaksi kertaa kalliimpi kuin 419 euroa maksava Huawei Watch GT Runner 2.

Jos uusi juoksukello pysyy suorituskyvyn suhteen Garminin perässä, hinta ei ole vain bonus – se on yksi kellon tärkeimmistä myyntivalteista. Monet juoksijat haluavat edistyneitä harjoitustietoja, mutta satojen ekstraeurojen satsaaminen urheilukelloon on silti kynnyskysymys. Jos Huawei pystyy tarjoamaan samanlaisen kokemuksen, se voi varmasti houkutella monet vaihtamaan alustaa.

Kestävyys, akkukesto – sekä seuraava askel

Garminin urheilukellot tunnetaan lujasta rakenteestaan , kestävyydestään sekä hyvästä akkukestostaan. Mallit kestävät kaikenlaisia ​​sääolosuhteita ja intensiivisimpiä harjoituksia. Tähän taistoon Huawei käy titaanirungolla, Kunlun-lasilla ja 14 päivän akunkestolla.

Garminin mallivalikoima on kuitenkin laaja ja se sisältää myös aurinkopaneeleilla varustettuja malleja, jotka lataavat laitteita harjoitusten aikana aurinkoisina päivinä. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä ultrajuoksijoille, pitkän matkan retkeilijöille ja niille, jotka haluavat vain välttää laitteidensa lataamista tämän tästä.

Tässä olisimme halunneet nähdä Huawein ottavan seuraavan askeleen – ehkäpä Pro-mallin aurinkokennojen latauksella. Jos yhtiö vieläpä onnistuisi pitämään alhaisemman hintansa, se olisi todella mielenkiintoinen haastaja. Etenkin aurinkopaneeleilla varustetut urheilukellot kun tapaavat maksaa maltaita.