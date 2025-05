Huawei esitteli kaksi uutta älykelloa – valtteina terveystoiminnot ja tyylikäs muotoilu

Julkaisu 15. toukokuuta

Uusi terveysanturi

Huawei esitteli kaksi uutta älykellomallia osana Innovative Product Launch 2025 -tapahtumaa. Berliinissä järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin Huawei Watch 5 sekä Huawei Watch Fit 4.

Kymmenvuotista älykellotaivaltaan juhlistava valmistaja lupaa mallien olevan entistä älykkäämpiä sekä tyylikkäämpiä. Watch 5 -lippulaivalaivamallin valttina on uraauurtava X-TAP-teknologia, jonka avulla kello mahdollistaa entistä tarkempien terveysmittausten tekemisen. Muita keskeisiä elementtejä ovat edistyneet terveystoiminnot, hiottu käyttöliittymä sekä tyylikäs muotoilu.

Kahden älykellomalliston tarkoitus on painottaa entistä enemmän tuotteita vaihteleville kohdeyleisöille. Huawei Watch 5 tavoittelee käyttäjiä, jotka etsivät ranteeseensa edistynyttä ja hienostunutta luksustuotetta. Huawei Watch Fit 4 -mallisto taasen panostaa enemmän treeniseurantaan sekä ylipäätään aktiivisen elämän tarkkailuun.

Mittaus sormenpäästä

Watch 5 -mallisto ilmestyy kahdessa koossa, jotka ovat 42 mm ja 46 mm. Kellon suurin uudistus on X-TAP-terveystoiminto, joka yhdistää veren happisaturaation, sykkeen sekä muiden terveystoimintojen mittaamisen suoraan sormenpäästä. Teknologia perustuu kyljessä olevaan anturiin, johon sormenpää asetetaan mittausta varten.

Uusia käytettävyyttä parantavia toimintoja ovat liikekomennot, kuten "Double Slide" ja "Double Tap". Niiden avulla puheluita, musiikkia ja kameraa voi käyttää jopa ilman näyttöön koskemista. Tämän luvataan helpottavan erityisesti treeniseurantaa tai kokkaamisen kaltaisia tilanteita, joissa kädet ovat jo entuudestaan varattu muihin asioihin.

Suunnittelun kuvataan ottaneen inspiraatiota niin sanotusta Karman-linjasta. Malli saapuu myyntiin hiekkakultaisena, beigenä ja violettina. Laite on valmistettu titaanista, ruostumattomasta 904L-teräksestä sekä näyttöä suojaavasta safiirilasista.

Huawei Watch Fit 4 tähtää urheiluun ja ulkona olemiseen

Watch Fit 4 -mallisto koostuu perusmallista sekä Fit 4 Pro -versiosta. Kummatkin mallit painavat alle 31 grammaa. Pro-versiossa on safiirilasista valmistettu näyttölasi, titaanikehys sekä jopa 3 000 nitin enimmäiskirkkaus.

Kello on suunniteltu ennen kaikkea urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Mukana on barometrin, korkeusmittarin sekä GPS:n kaltaisia toimintoja. Yhtenä selkeänä painopisteenä on golf, joka tarjoaa vinkkejä sekä kattavan seurannan omat swingi- ja puttipelin hiomiseen. Mukana on pääsy yli 15 000 eri golfkenttään.

Valmistaja lupaa TruSense-järjestelmän mahdollistavan entistä tarkemmat terveystiedot aina sykevaihtelusta (HRV) unenseurantaan ja hengitysanalyysiin. Pro-mallissa on myös sisäänrakennettu EKG-mittaus.

Hinta ja saatavuus

Huawei Watch 5 sekä Huawei Watch Fit 4 -mallisto julkaistiin Suomessa 15. toukokuuta 2025. Mallien hinnat ovat: