Zeekr y Lynk & Co refuerzan su expansión en México con la llegada de más de 700 vehículos premium

¡Atención! Zeekr y Lynk & Co fortalecen su inventario en México con un nuevo cargamento premium-

¿Cómo? Muy sencillo, con la llegada de más de 700 autos eléctricos e híbridos premium, transportados por GEELY JISU Logistics, la naviera propia del grupo. Con esta operación, las marcas consolidan disponibilidad inmediata de producto y refuerzan su estructura logística en uno de los mercados clave para su expansión en Latinoamérica.

El cargamento, que arribó este 21 de noviembre al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, incluye más de 750 unidades de los modelos eléctricos premium Zeekr X, Zeekr 7X y Zeekr 001, así como las SUV híbrida (PHEV) Lynk & Co 08 y (MHEV) Lynk & Co 09, reconocidas internacionalmente por su tecnología y eficiencia. Esta llegada robustece el inventario nacional y permite a ambas marcas responder a una demanda creciente por opciones avanzadas de movilidad.

GEELY JISU Logistics: la operación marítima que cambia las reglas del juego

La flota de GEELY JISU Logistics está integrada por buques para transporte de vehículos llamado Ro-Ro, diseñados para agilizar la carga y descarga de vehículos mediante rampas directas, garantizando procesos más rápidos y seguros. Este modelo logístico reduce la exposición a interrupciones globales y a fluctuaciones en tarifas navieras, factores clave para mantener la estabilidad operativa en México.

Un hito relevante se dio en mayo de 2025, cuando el buque JISU Fortune realizó su primer viaje. Con capacidad cercana a 7 mil vehículos estándar y propulsado por LNG (gas natural licuado), el cual disminuye las emisiones contaminantes, menor ruido y mayor eficiencia. Con ello, GEELY JISU avanza hacia una cadena logística global más sostenible y eficiente.

Una cadena de suministro que potencia la experiencia del cliente

La integración de la naviera en la estrategia regional permite a Zeekr y Lynk & Co operar con un nivel de servicio de refacciones superior al 90%, garantizando disponibilidad oportuna y un servicio postventa más competitivo. Esto se traduce en experiencias más ágiles, confiables y alineadas a los estándares globales del grupo.

Movilidad sostenible para México: eléctricos premium y tecnología híbrida

Con la llegada de sus modelos 100% eléctricos y sus SUV híbridas enchufables, Zeekr y Lynk & Co fortalecen su compromiso con una movilidad más sostenible y tecnológica en México. Desde vehículos de cero emisiones hasta prácticas verdes de transporte marítimo —como la adopción de combustibles alternativos— las marcas avanzan en su objetivo global de reducir su huella de carbono mientras amplían su presencia internacional.