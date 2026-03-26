XPENG Motors llega oficialmente a México con las increíbles SUVs: G6 y G9

¡Es oficial! XPENG Motors llega finalmente a México, pero no lo hace con las manos vacías, pues llega con sus SUVs ultrainteligentes G6 y G9.

(Image credit: XPENG)

En este momento histórico se contó con la presencia de Alex Tang, Director del Centro de Desarrollo y Servicio Internacional, y de Eduardo Aranda, Director de Operaciones de XPENG México.

Estos dos modelos se basan en la avanzada plataforma de alto voltaje de 800 V y carburo de silicio (SiC) de dominio completo de XPENG y cuentan con la tecnología de carga ultrarrápida 5C líder en el sector, lo que ofrece el mejor rendimiento de su clase. Ambos modelos están equipados con XPILOT ASSIST (sistema de asistencia a la conducción inteligente), que admite conducción a alta velocidad, seguimiento urbano, aparcamiento automatizado y la función Smart Summon. En combinación con la interacción por voz en todo el vehículo, el reconocimiento multizona y los escenarios inteligentes personalizables, estos SUV ofrecen una experiencia de movilidad inteligente segura, eficiente y altamente personalizada.

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Durante la presentación de XPENG en México se dieron a conocer los precios de los productos: el precio de lanzamiento de la XPENG G9 versión Long Range RWD se ha fijado en $1,099,900 MXN y la XPENG G9 versión Performance AWD en $1,259,900 MXN.

Además, el precio de lanzamiento de la XPENG G6 versión Long Range (RWD) es de $799,900 MXN, mientras que la XPENG G6 versión Performance (AWD) será de $869,900 MXN & la XPENG G6 versión Black Edition en $899,900 MXN.

Durante el lanzamiento, Alex Tang, de XPENG, declaró: “México es un mercado estratégico para XPENG tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. Nos comprometemos a ofrecer productos excepcionales y servicios sin complicaciones para construir una red de ventas y posventa fiable. XPENG lidera la transición hacia la era de la IA física, en la que la inteligencia va más allá de las interfaces digitales para impulsar soluciones de movilidad en el mundo real”.

A nivel mundial, el G6 ha entrado en más de 40 países y regiones, situándose como el vehículo eléctrico de tamaño medio más vendido entre las marcas chinas de nueva tecnología en mercados como Noruega, Alemania y España. El G9 es el único vehículo chino que figura entre los vehículos más vendidos de Europa, alcanzando el primer puesto en su segmento en nueve países, entre ellos Italia y Alemania.

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Para consolidar su presencia local, XPENG ha seleccionado a tres de los grupos de concesionarios más reconocidos para llevar a cabo las operaciones de venta y servicio en las tres principales ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Está previsto que los primeros concesionarios abran sus puertas el 6 de abril, y se espera que la cobertura se amplíe a todo México en los próximos meses.

Además, XPENG ha construido un almacén de piezas a nivel nacional en México, con una superficie de 1,000 metros cuadrados y que actualmente cuenta con más de 2,000 referencias en stock.

En XPENG México somos conscientes de que el servicio posventa es fundamental para la experiencia de nuestros clientes; por ello, hemos preparado un stock de recambios y hemos diseñado un sistema logístico muy eficiente para abastecer a nuestros concesionarios tres veces por semana, con el fin de poder cubrir todas las necesidades de servicio.

Durante el evento, Eduardo Aranda, director de operaciones de XPENG México, afirmó: “La experiencia del cliente es un factor clave para XPENG México; por ello, estamos seguros de que los modelos G6 y G9, equipados con la última tecnología de IA y la mejor experiencia de cliente, permitirán a XPENG convertirse en una de las marcas más queridas y fiables de México”.

Actualmente, XPENG Motors opera en 60 países y regiones de todo el mundo, incluidos mercados automovilísticos en pleno auge como el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Tailandia, contribuyendo activamente a la transición ecológica global.

De cara al futuro, XPENG profundizará en la localización de sus productos, servicios y tecnologías en toda América Latina. Mediante una colaboración estrecha con los usuarios y socios locales, la empresa pretende establecer un ecosistema integrado de ventas y servicios, aumentar la influencia de la marca e impulsar la transición de la región hacia una movilidad inteligente, sostenible y ecológica.