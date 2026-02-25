Volvo anuncia actualización de seguridad para el modelo EX30

Volvo demuestra una vez más su compromiso con la seguridad de las personas, por ello, actúan de manera preventiva, responsable y transparente ante cualquier situación "negativa" o potencialmente "comprometedora".

Recientemente, Volvo Cars emitió el aviso de seguridad R10355 relacionado con el modelo Volvo EX30. Volvo Cars informa sobre la actualización, ahora identificada con el número R10363, correspondiente a la misma campaña, para ciertas unidades del modelo EX30, correspondientes a los años modelo 2024-2026 en versiones Single Motor Extended Range y Twin Motor Performance, sobre el cual se emitió un aviso de seguridad hace unas semanas.

Tras completar el análisis técnico correspondiente, la marca sueca ha definido una solución que consiste en la revisión y, en caso necesario, el reemplazo de los módulos de batería que contengan las celdas involucradas. Este procedimiento se realizará sin costo para los clientes dentro del alcance del recall.

Como se informó previamente, en casos muy poco frecuentes algunas unidades podrían presentar un incremento de temperatura cuando el nivel de carga es elevado. A la fecha, en México no se ha registrado ningún caso.

Volvo Car México comenzará a contactar directamente a los clientes de las unidades involucradas para informarles los siguientes pasos y coordinar la intervención en los distribuidores autorizados, una vez que las piezas estén disponibles en el taller correspondiente.

Mientras se realiza la revisión y, en su caso, el reemplazo de los módulos, se mantiene como medida preventiva la recomendación de limitar el nivel máximo de carga al 70%, ajuste que puede configurarse directamente desde el sistema del auto.

Volvo Cars agradece la confianza y colaboración de sus clientes durante este proceso y reitera que la seguridad continúa siendo el principio rector en el desarrollo y operación de todos sus autos.