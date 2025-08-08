Volkswagen Tera inicia su expansión en América Latina con exportaciones desde Brasil

¡De Brasil para América Latina! Volkswagen do Brasil anunció las exportaciones del exitoso Volkswagen Tera, sin duda uno de los lanzamientos más importantes de la marca para la Región América del Sur.

Esto quiere decir que Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay están recibiendo las primeras unidades del nuevo Volkswagen Tera, con envíos desde el Puerto de Santos (SP) y por vía terrestre. Además, para 2025, las exportaciones del Volkswagen Tera también están programadas para Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y St. Maarten.

“El inicio de las exportaciones del Volkswagen Tera representa un hito en la trayectoria de Volkswagen do Brasil como el mayor exportador del sector automotriz brasileño, con más de 4,3 millones de unidades ya embarcadas en su historia. Modelo 100% diseñado, desarrollado y producido en Brasil, el nuevo Volkswagen Tera ya es un fenómeno de ventas en su país de origen y llegó a democratizar el segmento de SUVs. Ahora, el más nuevo ícono de Volkswagen está listo para repetir ese éxito en los mercados de América Latina”. Afirma Hendrik Muth, Vicepresidente de Ventas de Volkswagen SAM (Sudamérica).

Volkswagen Tera es un éxito de ventas en Brasil

En Brasil, el Volkswagen Tera ya es un éxito de ventas. Se registraron 12.296 pedidos en solo 50 minutos, en la noche de su lanzamiento (5 de junio). ¡Fue el mayor Open Door en la historia de Volkswagen do Brasil!

Otro punto a destacar es que el nuevo Volkswagen Tera obtuvo la calificación máxima en seguridad (5 estrellas) en las pruebas de Latin NCAP. Con tecnología de seguridad avanzada, el modelo cuenta con una amplia lista de equipamiento: seis bolsas de aire, frenado autónomo de emergencia, controles de tracción y estabilidad y sistemas ADAS, entre otros.