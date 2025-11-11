Kia revela la totalmente nueva Telluride 2027: más grande, más audaz y más sofisticada

¡Atención! Kia reveló increíbles detalles de la nueva SUV Telluride 2027. ¿Estás listo para conocer toda la información? De ser así, estás en el lugar indicado.

Desde su debut hace seis años, la SUV de tres filas de asientos Telluride, se ha convertido en un éxito para la marca coreana, aclamada por su equilibrio entre refinamiento, lujo y capacidades. Esta combinación ayudó a Kia Telluride a redefinir la aventura familiar con un estilo inspirador, un confort de alto nivel y una experiencia de manejo inigualable.

El desafío para la segunda generación de Telluride no era reinventar, sino evolucionar. Para el equipo de diseño de Kia, el objetivo fue claro: preservar la esencia y el ADN de diseño que hicieron del modelo un referente en su segmento, al tiempo que se elevaba su presencia y sofisticación. No era iniciar en una hoja en blanco: se trataba de construir sobre una base sólida, fortaleciendo los valores que han hecho a Kia Telluride un ícono del diseño y la ingeniería de Kia.

El resultado es una nueva generación de Telluride completamente nueva, más grande, más audaz, conservando su silueta robusta. Ahora con 66 mm más de largo, una distancia entre ejes poco más de 70 mm y 25 mm más de altura, es una evolución que se mantiene fiel a sus raíces mientras adopta un enfoque más moderno y vanguardista. Guiada por la filosofía de diseño global “Opposites United”, Kia Telluride combina fuerza con elegancia, robustez con sofisticación e innovación con equilibrio. Es una demostración de que una nueva generación puede trascender con orgullo al modelo original.

La totalmente nueva Telluride 2027 hará su debut mundial oficial este mes en el Auto Show de Los Ángeles, con una amplia gama de versiones, incluyendo la versión X-Pro. Se espera que la segunda generación de la SUV llegue a los distribuidores de EUA durante el primer trimestre de 2026, marcando el inicio de una nueva era para uno de los modelos más emblemáticos de Kia. Detalles de su llegada a México serán dados a conocer cerca de la fecha de lanzamiento.

Combinaciones inesperadas con la filosofía “Opposites United”

Desde 2021, la filosofía “Opposites United” de Kia ha sido el principio rector del lenguaje de diseño de la marca. En Telluride, este enfoque cobra vida a través del juego de contrastes, donde los ángulos marcados se encuentran con curvas suaves, y la robustez se mezcla con refinamiento y sofisticación.

“Con Telluride, tratamos de ser precisos y equilibrados, me atrevería a decir, de un anti-diseño”, comentó Tom Kearns, VP y Senior Chief Designer del Kia Design Center America. “Con ese enfoque, la meta fue capturar fuerza y lujo, tradición y modernidad en una sola expresión. Eso fue lo que “Opposites United” nos permitió lograr.”

Diseño exterior – El compañero del soñador

(Image credit: Kia)

Inspirado en la belleza indómita de la ciudad de Colorado que le da nombre, el diseño exterior esculpido de Kia Telluride captura el espíritu de las Montañas Rocosas, con cada ángulo y superficie diseñados para transmitir fuerza, seguridad y confianza. El frente establece un tono inconfundible: audaz, robusto y preparado para cualquier desafío. Un cofre amplio con líneas limpias y rectas marca una postura poderosa, mientras los faros verticales enmarcan la parrilla de alto brillo, dando al SUV un rostro imponente y sofisticado. Los patrones de la parrilla y las firmas lumínicas avanzadas crean una impresión de alta tecnología y aspecto futurista, que se siente igualmente en las calles de la ciudad como en un refugio de montaña.

Las líneas fluidas de la carrocería aportan elegancia al perfil lateral, mientras los pliegues triangulares definidos en las salpicaderas evocan las caras talladas de un diamante. Las líneas de carácter ascendente dan la impresión de elevar el vehículo, destacando su porte atlético. Las molduras flotantes en las ruedas añaden refinamiento al tiempo que protegen contra los elementos, y la línea de techo en declive contribuye a la fluidez sin sacrificar espacio interior. Rompiendo convenciones, los detalles esculpidos en los arcos de las ruedas son una interrupción intencional y elegante: un detalle de diseño audaz que atrae la mirada y está destinado a convertirse en otro sello distintivo de la identidad de Telluride. Las manijas de puertas integradas a la carrocería, como en los modelos Kia EV6 y EV9, contribuyen a una apariencia sofisticada y moderna.

En la parte trasera, la línea de cintura ascendente se encuentra con las amplias superficies de las salpicaderas para brindar una presencia sólida y poderosa, mientras la fascia contorneada refuerza la narrativa aventurera de la SUV, evocando su carácter para los caminos más exigentes.

Factor X

Kia Telluride X-Pro adopta un carácter más oscuro y dominante. Fiel al lenguaje de diseño de la línea X de Kia, estas versiones presentan espejos laterales, molduras y pilares D en negro. Las barras de techo elevadas refuerzan su perfil aventurero, listo para transportar el equipo necesario para salir de la rutina. Al frente, una parrilla tipo malla se combina con una fascia inferior cuadrada negra, ofreciendo un aspecto tanto táctico como agresivo. La variante X-Pro va más allá del estilo con neumáticos todo terreno y 230 mm de altura libre al suelo, lista para ir donde termina el pavimento. Y para esos momentos en los que la forma se encuentra con la función, X-Pro añade ganchos de arrastre delanteros y traseros de serie, un detalle sutil que refleja preparación para lo que venga.

(Image credit: Kia)

El arte de la iluminación

Si bien las líneas esculpidas y las proporciones audaces establecen la base de la nueva Telluride, su iluminación única le da vida.

“La Telluride original tenía esas luces traseras verticales de barras reconocibles al instante. En la segunda generación, reforzamos esa firma lumínica aplicándola también al frente”, comentó Kurt Kahl, Chief Designer del Kia Design Center America.

“Las tiras LED verticales dobles que enmarcan la parrilla y afilan el rostro de Telluride presentan el gráfico de iluminación Star Map de Kia.

La iluminación DRL en tono ámbar regresa con una expresión más elegante y moderna. Su geometría precisa no solo moderniza la SUV, sino que también recuerda las señales del sendero que guían el camino a través de terrenos cambiantes. En la parte trasera, las luces adoptan un carácter arquitectónico. El color de la carrocería separa las barras dobles de luz, acentuando su claridad gráfica. En conjunto, las luces delanteras y traseras aparecen enrasadas y precisas, evocando la iluminación de alta tecnología de una pantalla digital. La firma lumínica evolucionó, pero la esencia se mantuvo. Sigue siendo geométrica, vertical, limpia e inconfundiblemente Telluride.”

Exclusiva de Kia Telluride X-Pro, la nueva función Ground Lighting mejora tanto la forma como la función. Una suave luz se proyecta desde los espejos laterales, debajo de las puertas traseras y desde la defensa trasera, iluminando el área alrededor del vehículo. La iluminación adicional desde la puerta trasera elevada ayuda en tareas como cambiar una llanta o acceder a la cajuela en condiciones de poca luz. Es un detalle de diseño que va más allá de lo estético, ofreciendo utilidad real mientras resalta la silueta imponente de la SUV. Al abrir las puertas delanteras, las luces de cortesía proyectan la palabra “Telluride” en el suelo. Completan la identidad audaz de Telluride los rines (disponibles en 18, 20 y 21 pulgadas) con acabados contrastantes y patrones en forma de D que equilibran sofisticación y fuerza. En las versiones X, los rines oscurecidos tienen radios más gruesos para proyectar confianza y capacidad.

Interior – Un santuario tecnológico

(Image credit: Kia)

En el interior del nuevo Kia Telluride, el diseño se convierte en experiencia. Inspirado por la visión de un santuario sin límites donde la vida urbana se encuentra con el mundo natural, el habitáculo invita a los pasajeros a un espacio amplio y, al mismo tiempo, íntimo.

Un diseño horizontal amplio transmite una sensación de grandeza, mientras que un trazado envolvente crea una sensación de resguardo. Las superficies fluidas evocan contornos naturales, mientras que las texturas aportan calidez y una sensación orgánica. Los acentos de metal real enfatizan la precisión y la amplitud, mientras las sólidas manijas refuerzan su propósito aventurero.

Una iluminación sutil bajo la consola central proyecta un brillo suave que refuerza la calma y eleva la sensación premium del interior. En la parte trasera, la consola para pasajeros se transforma en una mesa funcional, mientras que los reposacabezas de malla disponibles en las dos primeras filas combinan una apariencia moderna con confort cotidiano. Incluso, la utilidad se redefine con un área de carga reconfigurable que incluye una mesa plegable con marcas de regla integradas y un divisor removible, un guiño a la aventura al aire libre que une forma y función.

Gracias a su mayor longitud y altura total, Kia Telluride 2027 ofrece un mejor aprovechamiento del espacio interior, con mayor facilidad de acceso a la segunda y tercera filas. Las mayores dimensiones a aumentar el espacio para la cabeza, mejorando la comodidad sin comprometer las proporciones robustas de Telluride.

En el corazón del concepto de Color, Materiales y Acabados (CMF) del interior se encuentra una sola idea: Grandioso. Definido por una elegancia magnífica pero contenida, el habitáculo se inspira en el mundo de los interiores de lujo, con tonos ricos y detalles táctiles. Combinaciones de color como Deep Navy con Tuscan Umber crean una dualidad audaz, mientras que el nuevo Blackberry, un tono púrpura profundo, junto con Sand Beige ofrece una armonía sorprendente, sofisticada, atrevida y digna de un modelo insignia. En las versiones X, la paleta interior se vuelve más sobria, con tonos negro total, Khaki profundo o Saddle brown, que transmiten durabilidad y refinamiento. La textura juega un papel clave, con superficies de asiento detalladas con líneas en relieve, patrones diagonales y motivos en forma de V que aportan profundidad.

La misma atención al color y acabado se extiende al exterior de Telluride, donde nuevos tonos como Black Jade Green y Terrain Brown (disponibles en acabado brillante o mate) se suman a una paleta más amplia de diez colores. Cada tono refleja la confianza y versatilidad de Kia Telluride.