Kia presenta en México sus ediciones FIFA World Cup 2026 de K3, K4 y Sportage

En algunos meses México estará de fiesta con la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que lo convierte en el único país en recibir este evento en tres ocasiones.

Por ello, Kia patrocinador oficial de este gran evento, consciente de su relevancia ha creado una edición conmemorativa “FIFA World Cup Edition” de producción limitada a 1,400 unidades de los modelos K3, K4 y Sportage.

Kia K3 FIFA World Cup Edition

Disponible tanto en configuración Sedán, como Hatchback, el Kia K3 FIFA World Cup Edition se distingue por incorporar elementos tanto en el apartado estético, como de equipamiento que lo hacen único en comparación con los modelos de producción regular.

En cuanto a los cambios estéticos, este K3 de edición especial incorpora un kit deportivo conformado por: deflector frontal, faldones laterales y alerón posterior. Se suma una interfaz gráfica temática de fútbol para la pantalla de 10.25” especialmente diseñada, rines de 17” en color negro y tapetes con logo conmemorativo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pasando al equipamiento, se agregan asientos con ventilación a otros elementos como quemacocos o vestiduras en piel sintética.

Kia K3 FIFA World Cup Edition estará disponible en tres colores de carrocería, Morning Haze -nuevo para este modelo-, Snow White Pearl y Fiery Red. Todos con interior en negro.

El motor, es de cuatro cilindros de 1.6 litros con 121 caballos de fuerza y 111 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades con modos de manejo Normal, Eco y Sport.

Kia K4 FIFA World Cup Edition

El Kia K4 edición especial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disponible en carrocerías Sedán y Hatchback, toma como punto de partida la versión GT-Line Turbo. Esto quiere decir que bajo el cofre se encuentra un motor cuatro cilindros de 1.6 L GDI turbo capaz de generar 190 caballos de fuerza y 195 lb-pie de torque, que va acoplado a una transmisión automática de 8 relaciones.

Al igual que las ediciones especiales de K3, el Kia K4 FIFA World Cup Edition puede elegirse en los colores Morning Haze con interior en combinación negro y blanco, así como Snow White Pearl y Fiery Red, que incluyen un paquete de color interior rojo en vestiduras y volante.

Al exterior, ofrece un kit deportivo (deflector frontal, faldones laterales y alerón trasero), rines de 18” en color negro, pantalla dual panorámica de 12.3” con interfaz gráfica temática de fútbol especialmente diseñada y tapetes con logotipo conmemorativo de la Copa Mundial FIFA 2026.

En cuanto al equipamiento, se suman asientos con calefacción y ventilación a la vasta lista de equipamiento del K4 GT-Line Turbo en donde destacan elementos como: quemacocos panorámico, audio premium Harman Kardon y la suite de Asistencias Avanzadas a la Conducción más completa de su categoría.

Kia Sportage FIFA World Cup Edition

El modelo de mayor relevancia para la Kia a nivel global no podía quedar fuera de la fiebre mundialista.

La Kia Sportage FIFA World Cup Edition, incorpora paquete exterior de diseño X-Line, que se conforma de logotipos, rieles de techo tipo puente, molduras, así como parrilla y rines de 19” de diseño especial en color negro brillante.

Los colores disponibles son Jungle Wood Green – Nuevo para este modelo - y Shadow Matt Gray.

La conectividad corre a cargo de una pantalla dual panorámica de 12.3" interfaz gráfica temática de fútbol especialmente diseñada y tapetes con logo conmemorativo.

Otros elementos destacados de equipamiento son: Encendido remoto de motor mediante llave inteligente, cajuela eléctrica con ajuste de altura, cámara y sensores de estacionamiento de 360° y audio premium Harman Kardon de 8 bocinas.

La Sportage FIFA World Cup™ Edition es impulsada por un motor de cuatro cilindros de 2.5 litros que eroga 187 caballos de fuerza y 178 lb-pie de torque. Por su parte, la caja automática de 8 velocidades es la encargada de trasladar la potencia al eje delantero.

3 modelos, máxima seguridad

La emoción de manejar un auto con toda la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ viene respaldada por los elevados estándares de seguridad que permitieron que K3, K4 y Sportage fueran reconocidos con la máxima calificación de 5 estrellas en el programa de evaluación de Latin NCAP.

Disponibilidad

Las ediciones conmemorativas Kia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán disponibles en formato de preventa a partir de la tercera semana de Febrero de 2025 en Kia.com, mientras que las entregas en el caso de los modelos K3 y K4 iniciarán en los primeros días de marzo, y en el caso de Sportage, llegará a los distribuidores de todo el país en el mes de Mayo.

Los precios son: