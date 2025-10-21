Kia México lanza la nueva Sportage híbrida 2026: potencia, eficiencia y diseño en un solo modelo

¡La espera terminó! Kia México anunció el inicio de las ventas de la variante híbrida de su amada SUV Kia Sportage. Lo que confirma su compromiso con la movilidad electrificada.

Kia Sportage, que se erige como el modelo más vendido de la firma coreana a nivel global, es también un símbolo de evolución en el competido segmento de las SUV compactas.

Hoy, la nueva Sportage refleja la filosofía de diseño “Opposites United”, que combina innovación, estética y tecnología, reafirmando el compromiso de Kia por impulsar una visión centrada en sus clientes.

Al contar con el mismo equipamiento que su contraparte a gasolina, la nueva Kia Sportage EX Pack HEV 2026, se posiciona por debajo de la variante tope de gama X-Line.

Kia Sportage EX Pack HEV 2026 emplea una mecánica híbrida que combina un cuatro cilindros 1.6 Turbo y un motor eléctrico que en conjunto entregan 227 hp y 258 lb-pie de torque, la potencia es enviada al eje frontal a través de una transmisión automática con mando Shift by Wire de seis velocidades. El consumo combinado de Sportage HEV es de 23.7 km/l.

En cuanto al equipamiento, Kia Sportage EX Pack HEV 2026 cuenta con una pantalla táctil de 12.3" con compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, clúster de instrumentos de 4.2”, aire acondicionado automático de dos zonas con salidas de aire para la banca trasera, asientos forrados de piel, techo panorámico con apertura eléctrica y cajuela eléctrica inteligente con ajuste de altura, adicionalmente, se suman 2 puertos USB tipo C delanteros de carga y 2 puertos USC tipo C para la segunda fila, entre otros.

Por lo que hace a la seguridad, se mantiene un elevado nivel de protección a los ocupantes gracias las 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina), Anclajes para silla de bebé (ISOFIX)°, Asistente de ascenso y descenso de pendientes (HAC + DBC), Control de crucero, Control electrónico de estabilidad (ESC), Limitador de velocidad manual (MSLA), Blind Collision Avoidance (BCA), Rear Cross-Traffic Collision Avoidance (RCCA), Safe Exit Warning (SEW), así como cámara de reversa con sensores de estacionamiento frontales y traseros.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“En Kia México estamos comprometidos con la visión global de la compañía de convertirnos en un proveedor de movilidad sustentable, de esta forma, ampliamos nuestra oferta electrificada en el país con esta nueva versión híbrida de Sportage.

Kia Sportage EX Pack HEV representa una opción ideal para los consumidores gracias a su desempeño superior que combina elevados niveles de potencia, con un sobresaliente rendimiento de combustible, espacio interior líder en su clase, el multipremiado diseño Opposites United de Kia y el respaldo de nuestra sólida red de distribuidores.”, señaló Horacio Chávez, Managing Director de Kia México.

La nueva Kia Sportage EX Pack HEV 2026 ya está disponible a partir del 20 de octubre en los más de 100 distribuidores de Kia en el país con un precio de $798,900, manteniendo la garantía de 7 años o 150 mil kilómetros.