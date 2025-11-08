Kia alcanza un nuevo hito de la mano del EV4 en los European Car of the Year

¡Es oficial! El Kia EV4 fue seleccionado como finalista para la ronda final del "European Car of the Year 2026" (ECOTY).

El modelo fue elegido por un jurado de 60 expertos de 23 países, posicionándose entre los siete finalistas seleccionados de una lista inicial de 35 vehículos. Este reconocimiento representa la octava vez que Kia forma parte de la lista de los ECOTY, un logro sin precedentes para una marca coreana, y el cual reafirma la creciente influencia de Kia en la industria automotriz europea desde que el Kia Ceed fue nominado por primera vez en 2008.

Aún más destacable, es que esta es la quinta ocasión consecutiva en la que Kia llega a la final de los ECOTY: tras la victoria de Kia EV6 en 2022, la nominación de Kia Niro en 2023, EV9 en 2024, y EV3 en 2025, que obtuvo el segundo lugar con la puntuación más alta registrada por un modelo de Kia. Esta trayectoria consolida a la marca como un competidor sólido y constante en los reconocimientos automotrices más prestigiosos de Europa.

Producido en Europa, para Europa

Kia EV4 es el primer vehículo totalmente eléctrico de Kia producido en Europa, ensamblado en la planta de la compañía en Žilina, Eslovaquia, sobre la plataforma modular eléctrica global (E-GMP).

Con autonomía de hasta 625 km en la versión hatchback y 633 km en la versión fastback, coeficientes de arrastre ultrabajos (0.261 Cd en hatchback y 0.23 Cd en fastback) y baterías de 58.3 kWh y 81.4 kWh capaces de cargar del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos, el EV4 combina eficiencia, versatilidad y practicidad real para los conductores.

Los ingenieros calibraron el chasis para ofrecer un manejo seguro y cómodo en durante periodos largos. Además, EV4 aprovecha la amplia red de carga de Kia, con más de un millón de puntos públicos disponibles en toda Europa.

En el interior, el EV4 refleja la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia, con una cabina enfocada en el conductor y tecnología intuitiva como la Kia App, Digital Key 2 y actualizaciones de software inalámbricas (OTA) para una experiencia conectada y fluida. Tal como se anunció durante el EV Day a principios de este año, la versión EV4 GT está programada para su lanzamiento en 2026.

“Me enorgullece que el jurado de los European Car of the Year continúe reconociendo a Kia”, señaló Marc Hedrich, Presidente y CEO de Kia Europa. “Kia EV4 sigue los pasos de EV6 y EV3, demostrando que Kia no solo participa, sino que compite seriamente al más alto nivel. Diseñado, puesto a punto y producido en Europa para Europa, el EV4 demuestra que la movilidad eléctrica de alta calidad y responsable puede ser inspiradora y accesible.”

El ganador del “Car of the Year 2026” se dará a conocer durante el Salón del Automóvil de Bruselas, en la ceremonia programada para el 9 de enero de 2026.