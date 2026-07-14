Xiaomi presentó su primer SUV con extensor de autonomía y parece un jet privado sobre ruedas

Xiaomi revela su primer vehículo eléctrico de autonomía extendida.

SkyNomad operará como una marca independiente de Xiaomi Auto, la división enfocada en vehículos 100% eléctricos.

El motor de 1.5 litros es fabricado por Harbin Dongang, una subsidiaria de Changan.

Xiaomi está lista para ingresar al competido segmento de los SUV de lujo con un nuevo negocio al que ha bautizado como SkyNomad.

Tras el éxito del SU7 y el YU7 —el primero de los cuales ha superado en ventas al Tesla Model 3 en el mercado chino—, el fabricante de smartphones considera que existe una oportunidad para lanzar su primer vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV, por sus siglas en inglés), una tecnología en la que un motor de gasolina funciona como generador para recargar las baterías mientras el vehículo está en marcha.

Aunque este tipo de tren motriz todavía es poco común en Europa, donde actualmente solo se comercializan modelos como el Leapmotor C10 REEV y el Mazda MX-30 R-EV en varios mercados, en China ha registrado un importante éxito comercial.

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Actualmente, Li Auto lidera este segmento con seis modelos que combinan motores de combustión y paquetes de baterías. Otras marcas como AITO, Deepal, Avatar y Leapmotor también ofrecen soluciones similares.

A diferencia de los híbridos enchufables tradicionales, que utilizan el motor de gasolina para impulsar las ruedas o recargar las baterías, los EREV dependen exclusivamente de un sistema de propulsión eléctrico para mover el vehículo, mientras que el motor de combustión actúa únicamente como generador para alimentar las baterías.

De acuerdo con Car News China, la marca SkyNomad ofrecerá los modelos N70 y N90. Este último será un SUV de tamaño completo con tres filas de asientos, asientos delanteros giratorios, un interior premium completamente forrado en piel y una versión N90 Max Camping Edition, que incorporará un techo elevable y un toldo lateral integrado para viajes de campismo de lujo.

SkyNomad también apuesta por la modularidad, asegurando en su material promocional que el habitáculo puede transformarse en un estudio para una persona, una cafetería para dos, una sala de reuniones para tres o un espacio de juegos para toda la familia.

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En el apartado mecánico, el N90 incorpora un motor de gasolina de 1.5 litros, fabricado por Harbin Dongang, una subsidiaria de Changan, que alimenta una batería ternaria NMC de 76 kWh. Además, cuenta con dos motores eléctricos que, en conjunto, desarrollan una potencia de 310 kW (416 hp).

"Inútilmente enorme"

(Image credit: Xiaomi/SkyNomad)

La decisión de Xiaomi de lanzar SkyNomad, una marca enfocada en vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), representa un claro desafío para el líder del segmento, Li Auto, cuyas ventas registraron una caída interanual del 74% durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con Electrek.

La incorporación de vehículos EREV al portafolio de Xiaomi sin duda ayudará a impulsar sus ventas en China, aunque resulta difícil ignorar el enorme tamaño del N90. El SUV mide más de cinco metros de largo y pesa 3,361 kg, por lo que sus 416 hp podrían parecer insuficientes para mover un vehículo de esas dimensiones.

Según Car News China, el N90 puede recorrer aproximadamente 230 millas (unos 370 km) utilizando únicamente la batería. Una vez agotada, entra en funcionamiento el motor de 1.5 litros, que actúa como generador para recargarla. En conjunto, el vehículo ofrece una autonomía superior a 1,500 km (alrededor de 930 millas).

También resulta interesante que Xiaomi, una empresa que alcanzó un gran éxito con vehículos 100% eléctricos, ahora esté apostando nuevamente por una tecnología que incorpora motores de combustión.

Toda la comunicación oficial proveniente de China señala que la red pública de carga para vehículos eléctricos del país es más rápida y está más extendida que en la mayoría de los demás mercados, lo que lleva a preguntarse por qué existe la necesidad de desarrollar vehículos tan grandes y pesados con sistemas de autonomía extendida como este.

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