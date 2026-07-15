Volkswagen presentó su innovadora bicicleta eléctrica con la primera cámara retrovisora integrada del mundo y lentes inteligentes

Volkswagen y n+ han presentado una nueva gama de bicicletas eléctricas (eBikes) de alta gama

Incluye una cámara de visión trasera y alertas de punto ciego basadas en radar

Unas gafas inteligentes y un casco conectado completan el ecosistema de seguridad

Volkswagen ha tomado algunas de las características de seguridad más avanzadas de sus autos de pasajeros y las ha incorporado a una bicicleta eléctrica, presentando lo que, según afirman, es la primera bicicleta eléctrica del mundo con una cámara de retroceso integrada y una pantalla en el tablero.

Desarrolladas en colaboración con el fabricante de bicicletas eléctricas de gama alta n+, las nuevas bicicletas eléctricas con licencia de Volkswagen están diseñadas en torno a la misma filosofía de «la seguridad es lo primero» que ha guiado a los autos de carretera del fabricante alemán durante décadas.

En lugar de enfocarse únicamente en baterías más grandes y motores más potentes, Volkswagen afirma que la nueva gama está diseñada para que los ciclistas sean más visibles para los automovilistas y estén más atentos a su entorno.

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El corazón del sistema es Smart View, que combina una cámara de visión trasera integrada de alta definición con monitoreo de tráfico asistido por radar.

Perfectamente integrada en el manillar, la pantalla recibe imágenes en tiempo real de una cámara de alta definición montada en el guardabarros trasero, lo que permite a los ciclistas ver lo que sucede detrás de ellos sin tener que girar la cabeza. Al mismo tiempo, los sensores de radar, similares a los que ofrece Garmin, también pueden advertir sobre vehículos que se acercan en el punto ciego del ciclista.

La tecnología se asemeja a los sistemas de espejos con cámara que cada vez son más comunes en los vehículos de pasajeros modernos, y la empresa afirma que podría representar uno de los avances de seguridad más significativos en el mercado de las bicicletas eléctricas en los últimos años.

Volkswagen y n+ también han desarrollado una tira de LED iluminada que recorre todo el tubo superior de la bicicleta. El sistema funciona como las luces de circulación diurna de los automóviles, pero también puede iluminarse en rojo al frenar y en ámbar al girar, lo que indica las intenciones del ciclista a los demás usuarios de la vía pública.

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(Image credit: Volkswagen/n+)

Un casco inteligente opcional puede sincronizarse con la eBike a través de Bluetooth, replicando las señales luminosas de la bicicleta e incorporando un acelerómetro integrado capaz de detectar choques y enviar automáticamente mensajes de texto a los seres queridos en caso de emergencia.

Luego están las Smart Glasses, que tal vez sean las más futuristas de todas. Inspiradas en las pantallas de visualización frontal de los automóviles y desarrolladas por ingenieros que anteriormente trabajaron en las pantallas de los cascos de pilotos de combate, estas gafas pueden proyectar instrucciones de navegación, advertencias de puntos ciegos e información del recorrido directamente en el campo de visión del ciclista.

Peter Jost, director ejecutivo de la división de Accesorios, Estilo de Vida y Licencias de Volkswagen, señaló que tecnologías como estas son «más conocidas en el mundo automotriz» y que verlas incorporadas en una bicicleta eléctrica demuestra cómo los sistemas de seguridad pueden «evolucionar y adaptarse de maneras significativas».

A pesar de la gran cantidad de nuevas tecnologías que incorporan, estas innovadoras bicicletas eléctricas tienen un precio que compite con el de sus rivales de gama alta; los modelos Sport tienen un precio inicial de 3,999 libras esterlinas en el Reino Unido (alrededor de 5,300 dólares/7,700 dólares australianos), lo que incluye el monitor de visión trasera Smart View. El casco inteligente y los lentes inteligentes tienen un costo adicional de 499 libras esterlinas (alrededor de 670 dólares/960 dólares australianos) cada uno.

¿Son los sistemas de seguridad automotrices la próxima gran novedad en las eBikes?

(Image credit: Volkswagen/n+)

A medida que las ciudades se vuelven cada vez más congestionadas y más personas recurren a las bicicletas eléctricas como alternativa al auto, la seguridad se está convirtiendo rápidamente en uno de los principales temas de debate en el ámbito de la micromovilidad.

Si bien las innovaciones de los últimos años se han centrado principalmente en ampliar la autonomía y aumentar la potencia, se ha prestado relativamente poca atención a ayudar a los ciclistas a evitar los accidentes desde el principio.

Muchas empresas especializadas en accesorios para bicicletas han desarrollado soluciones de seguridad que ayudan a aumentar la visibilidad y la percepción de otros vehículos, pero esto a menudo requiere que los ciclistas instalen dispositivos tecnológicos poco prácticos.

Integrar estos dispositivos de manera discreta en la propia bicicleta parece una solución lógica, y dado que los usuarios buscan formas cada vez más económicas de desplazarse de un lugar a otro, estas podrían muy bien ser el tipo de innovaciones que convenzan a los automovilistas de dejar de lado sus autos a favor de algo más ligero y ecológico.

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