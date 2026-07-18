¿Pensabas que los lentes inteligentes daban miedo? Estos audífonos de conducción ósea tienen una diminuta cámara 4K, pero, por suerte, están pensados para ciclistas

Los audífonos W&O X1 vienen con una cámara incorporada

Esto genera nuevas preocupaciones sobre las grabaciones ilícitas

Cuentan con un indicador luminoso de grabación que se enciende cuando la cámara está activa

El debate en torno a los lentes inteligentes con cámaras integradas sigue en pleno apogeo —y, al parecer, Meta aún tiene planes para unos lentes que graben constantemente el mundo que los rodea—; ahora contamos con un nuevo par de audífonos de conducción ósea que prescinden de los lentes, pero conservan la cámara.

Se llaman W&O X1 (vía New Atlas) y, por supuesto, están repletos de inteligencia artificial. Este asistente integrado puede ayudarte a navegar hacia distintos lugares, identificar puntos de referencia, buscar información y respuestas en línea, e incluso traducir entre idiomas. Todo esto ocurre mediante control de voz y respuestas habladas.

Para ofrecer parte de esa funcionalidad de inteligencia artificial, los audífonos W&O X1 están equipados con una cámara de video 4K suministrada por Samsung. Puede tomar fotos y grabar videos con un toque o un comando de voz, los cuales luego se pueden guardar y analizar según sea necesario; y, en aras de la privacidad, una pequeña luz de grabación se enciende cuando la cámara está activa.

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Los audífonos también pueden funcionar como una cámara de acción en miniatura, capturando video de alta resolución a 30 fotogramas por segundo con un ángulo de visión de 130 grados, y lo que parece ser una impresionante tecnología estabilizadora de imagen incorporada. Ah, ¿y mencionamos que también pueden reproducir música y realizar llamadas telefónicas?

"La mayoría de los audífonos están diseñados para escuchar", explica W&O en la descripción del producto. "El X1 está diseñado para ver, escuchar, comprender, grabar, traducir, navegar y mantenerse conectado mientras te mueves. Es un sistema de IA portátil diseñado para el mundo más allá de la pantalla".

Preocupaciones relacionadas con la privacidad

The X1 can give you directions while biking (Image credit: W&O)

La idea de las cámaras portátiles se está volviendo cada vez más popular, gracias a las crecientes capacidades de la inteligencia artificial y a que los componentes necesarios siguen reduciéndose de tamaño. Hay algo atractivo en poder capturar recuerdos al instante, sin tener que sacar el celular y buscar la app de la cámara.

Al mismo tiempo, existen preocupaciones reales en lo que respecta a la privacidad. Las gafas inteligentes que ya están en el mercado facilitan demasiado la grabación encubierta, y una cámara diminuta acoplada a un par de audífonos es aún más difícil de detectar. Incluso existe ahora un movimiento llamado BanRay que exige que se prohíban las gafas inteligentes en ciertos espacios.

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Para ser justos con W&O, parece que estos audífonos están dirigidos a ciclistas, excursionistas y otros amantes de las actividades al aire libre, por lo que se trata más bien de grabar fotos y videos de forma individual. Aun así, junto con otros dispositivos que están por salir al mercado, esto resalta la creciente necesidad de establecer medidas de seguridad adecuadas para los dispositivos con pequeñas cámaras integradas.

Los W&O X1 han superado con creces su meta de financiamiento de 3,000 dólares en Kickstarter, y si te interesa un par, puedes hacer una reserva por 139 dólares (aproximadamente 105 libras esterlinas / 200 dólares australianos), con la advertencia habitual de Kickstarter de que el hardware financiado colectivamente no siempre llega a manos de los consumidores.

Las especificaciones son bastante buenas: protección IP6X contra el polvo y el agua, un diseño liviano de 48 gramos, compatibilidad con Bluetooth y Wi-Fi, y 30 horas de reproducción de música entre cargas gracias a una batería integrada de 800 mAh.

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