Tesla celebra la llegada de su primer Cybercab, mientras que sus Robotaxis chocan cuatro veces más que los conductores humanos

El primer "Cybercab" de Tesla ha salido de la línea de producción.

Sin embargo, su operación Robotaxi está fallando a un ritmo alarmante.

En comparación, los conductores humanos son más seguros.

Tesla ha celebrado esta semana un hito, ya que el primer Cybercab de producción salió de la línea de montaje de su planta Gigafactory Texas.

Esta máquina dorada y altamente autónoma prescinde del volante y los pedales convencionales, lo que significa que depende totalmente del software para recorrer las rutas previstas en las concurridas ciudades de Estados Unidos.

Pero, a pesar de las publicaciones de la empresa en X, la producción continua del Cybercab no comenzará en serio hasta abril de este año, según Electrek.

Es más, Tesla se ha enfrentado a numerosos obstáculos con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) simplemente para obtener los derechos de propiedad intelectual del nombre.

Eso significa que es posible que el Cybercab no se llame realmente "Cybercab". Aún más preocupante es la nueva evidencia que muestra que la actual flota de Robotaxi de Tesla (ya sabes, la que cuenta con un conductor real por si algo sale mal) ha registrado recientemente cinco nuevos accidentes en Austin, Texas.

Esto eleva el número total de incidentes a 14 desde que se lanzó el servicio en junio de 2025, lo que, según los propios parámetros de Tesla, significa que su flota de Robotaxi sufre un accidente cada 57 000 millas, según Electrek.

En comparación con los datos de los conductores humanos, que sufren una colisión leve cada 229 000 millas y una colisión grave cada 699 000 millas en Norteamérica, el servicio Robotaxi de Tesla sufre un incidente cuatro veces más a menudo.

Quizás aún más preocupante es el hecho de que un informe presentado a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), que vigila de cerca todos los proyectos de vehículos autónomos, muestra que un accidente ocurrido en julio de 2025 pasó de ser «solo daños materiales» a «leve con hospitalización».

Otros incidentes registrados por Tesla incluyen una colisión con un objeto fijo a 27 km/h mientras el vehículo circulaba en línea recta, un choque con un autobús mientras el Tesla estaba parado, una colisión con un camión pesado a 6 km/h, además de dos incidentes separados en los que el Tesla chocó por detrás contra objetos (uno contra un poste o un árbol a 1,6 km/h y otro contra un objeto fijo a 3,2 km/h), según Electrek.

Según se informa, todos estos incidentes ocurrieron durante el día y en buenas condiciones meteorológicas, lo que plantea aún más interrogantes sobre la decisión de Tesla de abordar niveles avanzados de conducción autónoma sin LiDAR ni otros sensores, confiando en cambio en cámaras.

Correr antes de caminar

Aunque todos estos incidentes parecen (afortunadamente) colisiones relativamente leves, los datos sobre accidentes presentados a la NHTSA son preocupantes. Se prevé que Tesla solo cuenta con unos 42 robotaxis que operan de forma relativamente esporádica en Austin, pero están colisionando a un ritmo superior al de los conductores humanos.

Es más, Tesla es uno de los únicos servicios de taxi autónomo que oculta toda la información sobre sus accidentes con el pretexto de que se trata de «información comercial confidencial». Esto significa que es imposible saber quién o qué tuvo la culpa del incidente, si fueron los sistemas de conducción autónoma de Tesla o la falta de reacción a tiempo del conductor de seguridad.

En comparación, Waymo ha presentado 51 incidentes solo en Austin durante un periodo de tiempo similar. Pero, según el último recuento, la empresa había recorrido 6,337 millones de millas de forma totalmente autónoma en Austin, Texas, desde el lanzamiento del servicio en marzo, según el Austin American Statesman.

Se prevé que Tesla haya recorrido un total de 800 000 millas... con un conductor de seguridad al volante o un vehículo de seguimiento en posición por razones de seguridad. En otras palabras, llame a ese dorado «Cybercab» bajo su propia responsabilidad.

