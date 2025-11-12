Renault expande su línea híbrida en México con la llegada del nuevo Arkana Hybrid E-Tech

Una vez más, Renault confirma su visión hacia una movilidad más limpia y conectada, ¿cómo? Con ayuda de la nueva Arkana Hybrid E-Tech a México.

Cabe destacar que esta nueva integración de Renault cuenta con diferentes versiones: Techno, Esprit Alpine y Especial Edition.

Gracias a su tecnología mild hybrid (MHEV), el nuevo Arkana Hybrid E-Tech obtiene la etiqueta ecológica, lo que lo exenta del pago de tenencia, esta ventaja no solo representa un ahorro económico tangible para nuestros clientes, sino también fortalece la propuesta de valor de Renault: conducir con propósito, sin renunciar al estilo ni al desempeño.

Con su diseño estilizado y carácter versátil, Arkana Hybrid E-Tech se posiciona como el C-Crossover híbrido más accesible del mercado, con una autonomía de hasta 940 km por tanque y un rendimiento combinado de 18.8 km por litro*, marcando un paso decisivo en la estrategia de electrificación de Renault en México.

En términos de seguridad, Arkana Hybrid E-Tech se posiciona como el vehículo más seguro de su segmento, gracias a la incorporación de hasta 20 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS); como el control crucero adaptativo, estacionamiento semiautónomo, frenados autónomos de emergencia frontal y trasero, así como centrado de carril, lo que lo convierte en un aliado confiable, tanto para la vida urbana como para los viajes.

Disponible a partir del 14 de noviembre en todas las concesionarias Renault del país, en colores: Blanco Perla, Gris Metálico, Rojo Flama y el exclusivo Gris Satinado, con un precio desde $435,000 MXN, cinco años de garantía y opciones de financiamiento exclusivos con la financiera aliada de marca Renault Servicios Financieros RSF.

"En el marco de los 25 años de la marca en México, Arkana Hybrid E-Tech se presenta como el C-Crossover que propone una oferta de valor integral, reafirmando nuestro compromiso con una movilidad más sostenible, asequible y con beneficios tangibles para nuestros clientes "Jesús Gallo, director de Renault México.