El nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido llega a México con imagen renovada y más equipamiento

¡Es oficial! El nuevo Tonale Híbrido de Alfa Romero llega a México con increíbles novedades, entre las que encontramos nuevos colores y mayor equipamiento.

Se trata de uno de los vehículos más importantes en la historia de la firma de Milán al ser el primer SUV del segmento C de Alfa Romeo, marcado por una intervención específica destinada a potenciar aún más su carácter deportivo y el atractivo de un diseño inconfundiblemente Alfa Romeo.

Galardonado internacionalmente y muy apreciado por los entusiastas de la marca, el nuevo modelo perfecciona la reconocida excelencia de la marca —un equilibrio de pesos perfecto, una dinámica de conducción de primer nivel y soluciones tecnológicas y de motorización líderes en el segmento— y añade aún más atractivo a su diseño distintivo, la principal razón por la que los clientes lo eligen.

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Los cambios visuales

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Alfa Romeo) (Crédito de la imagen: Alfa Romeo) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Para Alfa Romeo, la belleza nunca es un concepto abstracto, sino que surge de la unión de proporciones armoniosas, superficies elegantes, líneas musculosas y funcionalidad técnica. El nuevo Tonale encarna a la perfección esta filosofía, inspirándose en el legado inigualable de la marca y reinterpretando los rasgos estilísticos que le han brindado el éxito mundial. En primer lugar, el frontal presenta el nuevo emblema cóncavo tridimensional, inspirado en los históricos 33 Stradale y GT 2000.

También se ha reinterpretado el legendario "Trilobo" para acentuar la sensación de horizontalidad y transmitir de inmediato la imagen de un vehículo firmemente asentado sobre el asfalto. Asimismo, las tomas de aire inferiores refuerzan el aire de familia con el Alfa Romeo Junior, mientras que las aberturas laterales adicionales se han rediseñado siguiendo el lenguaje de competición de los icónicos Giulia GTA y GTAm.