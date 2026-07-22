Jeep Compass 2026 Drive the Color llega a México con tres nuevos colores exclusivos

¡La espera terminó! La nueva Jeep Compass 2026 - Drive the Color llegó a México con un exterior auténticamente único de la marca, además, un diseño premium con tres colores nunca vistos en la línea Compass: GRANATE LUX (70 unidades), FATHOM BLUE (70 unidades) y HYDRO BLUE (65 unidades). A continuación todos los detalles.

Su moderno y espacioso interior dispone de gran espacio de almacenamiento, pantallas digitales de 10 pulgadas en el clúster y el sistema de infoentretenimiento, y de asientos delanteros con calefacción y refrigeración.

Jeep Compass 2026 - Drive the Color llega en la versión High Altitude con el motor 2.0 L Turbo con 200 hp y 221 lb-pie de torque. Sistema Strart & Stop, una transmisión automática de 8 velocidades, con modo manual AutoStick y tracción permanente en las 4 ruedas AWD que nos brinda mayor agarre y control en todas las condiciones de la carretera y también ofrece un manejo más deportivo

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Jeep Compass 2026 - Drive the Color High Altitude es fabricado en la Planta de Stellantis en Toluca, México.

Diseño Exterior

Jeep Compass 2026 presenta un renovado diseño exterior que combina una elaboración de primera clase con el icónico estilo de Jeep. La parte frontal ha sido rediseñada para proyectar una actitud refinada y segura. Una fascia más detallada y moderna engloba la nueva parrilla de siete barras rodeada de detalles en color negro brillante que atraen la atención hacia las estilizadas y expresivas nuevas luces LED. La rejilla inferior es proporcionalmente más grande para maximizar el enfriamiento del motor, al tiempo que agrega una imagen distintiva a su apariencia personalizada.

Jeep Compass 2026 - Drive the Color debuta en el mercado con tres distintos colores nunca antes vistos en Compass: GRANATE LUX (70 unidades), FATHOM BLUE (70 unidades) y HYDRO BLUE (65 unidades).

Diseño Interior

El interior del Jeep Compass 2026 presenta una cabina moderna y tecnológicamente avanzada con un amplio espacio de almacenamiento, grandes dosis de confort y elaboración artesanal. El objetivo del equipo de diseño interior del Compass era garantizar que el nuevo SUV compacto ofreciera una experiencia superior y una mayor funcionalidad.

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La cabina delantera exhibe un nuevo diseño que agrega dimensión y destaca por sus materiales y elementos técnicos modernos. El tema limpio y horizontal amplía visualmente el volumen interior y, al mismo tiempo, proporciona modularidad y organización. El rediseñado panel de instrumentos cuenta con una superficie central revestida sostenida por un acento marcado que se extiende a lo largo de todo el panel integrando a la perfección las nuevas salidas de aire del sistema HVAC. Una decoración contrastante, ubicada justo debajo del panel frontal, agrega riqueza de texturas a la experiencia interior.

La consola central en negro brillante que aloja las pantallas táctiles de alta definición de 10.1 pulgadas. Todas las pantallas sirven para proyectar de forma prominente el sistema Uconnect 5 y están colocadas en el centro del panel de instrumentos para que el conductor tenga aún más acceso.

La cabina del conductor está cuidadosamente diseñada y cuenta con un nuevo grupo digital TFT a todo color sin marco de 7 y 10.25 pulgadas, este último el más grande del segmento. El nuevo Compass ofrece a los consumidores nuevos niveles de comodidad, lujo y seguridad. Las características incluyen piel, asientos delanteros con calefacción, volante forrado en piel con calefacción, asiento del conductor eléctrico con ocho posiciones y ajuste lumbar eléctrico, arranque remoto y techo corredizo panorámico de doble panel, entre otras.

El Jeep Compass 2026 cuenta con el sistema Uconnect más novedoso y avanzado de la historia, con una nueva pantalla de infoentretenimiento digital de 10.1 pulgadas. El nuevo Uconnect 5 ofrece una experiencia de usuario intuitiva y velocidades de funcionamiento cinco veces más rápidas en comparación con la generación anterior.

Motor

Jeep Compass 2026 - Drive the Color llega en la versión High Altitude con el motor 2.0 L Turbo con 200 hp y 221 lb-pie de torque, Sistema Strart & Stop, una transmisión automática de 8 velocidades, con modo manual AutoStick, sistema Select-Terrain y tracción permanente en las 4 ruedas AWD.

Seguridad

Jeep Compass 2026 ofrece más de 75 elementos de seguridad y protección. Entre los elementos y sistemas de seguridad destacan: Bolsa de aire de rodillas para conductor, laterales de cortina delanteras y traseras, bolsas frontales para conductor y pasajero multietapas y laterales delanteras, ABS, Asistencia de frenado en lluvia (RBS), Asistencia de arranque en pendientes (HSA), Sistema de monitoreo de presión de llantas, Control de tracción a cualquier velocidad (TCS), Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM), Sistema de anclaje de sillas de niños (LATCH), entre otros.

Precios