Lexus impulsa en México su estrategia Multi-pathway para una movilidad más sostenible

¿Alguna vez has escuchado de "Multi-pathway", se trata de la visión de Lexus que busca avanzar hacia la neutralidad de carbono mediante distintas tecnologías que responden a las necesidades y condiciones de cada mercado? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

Desde su llegada a México en 2021, Lexus ha establecido nuevos estándares en la industria, con vehículos que combinan diseño, tecnología avanzada y desempeño, siempre con una visión centrada en las personas.

La estrategia Multi-pathway parte del principio de que no existe una única solución para todos los mercados. Por ello contempla vehículos híbridos eléctricos (HEV), híbridos eléctricos conectables (PHEV), vehículos 100% de batería eléctrica (BEV) y nuevas soluciones energéticas. Además, Lexus continúa desarrollando motores de combustión interna de alta eficiencia que contribuyen a la reducción de emisiones.

Latest Videos From Watch full video here:

Este enfoque permite avanzar de manera gradual hacia una movilidad más sostenible, ofreciendo en cada lugar las tecnologías que mejor responden a sus necesidades y condiciones de uso.

Una visión adaptada al mercado mexicano

Los vehículos híbridos eléctricos representan actualmente la tecnología electrificada más adecuada para el mercado mexicano, al combinar eficiencia, desempeño y practicidad sin depender de infraestructura de recarga.

Durante el primer semestre de 2026, el 77% de los vehículos Lexus comercializados en México correspondió a modelos híbridos eléctricos (HEV), reflejando la preferencia de sus invitados —como Lexus llama a sus clientes—por una tecnología que se adapta a las condiciones actuales del país.

Los principios detrás de la experiencia Lexus

Esta visión multitecnológica está respaldada por principios que han definido a la marca desde sus orígenes:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Takumi: la maestría artesanal que cuida cada detalle con precisión y calidad.

Omotenashi: la hospitalidad que coloca al invitado en el centro de la experiencia, anticipándose a sus necesidades.

Kaizen: el compromiso con la mejora continua que impulsa cada innovación tecnológica.

El legado de la marca, basado en la atención al detalle y la excelencia, evoluciona hacia una era en la que la tecnología y la electromovilidad convergen para enriquecer la experiencia.

Guiada por estos principios, Lexus continúa elevando los estándares de calidad y precisión en la industria, ofreciendo una experiencia que impulsa una movilidad para todos.