MG y Zeekr nos muestran el futuro de los SUV eléctricos, ¡spoiler! Incluye el regreso de los faros emergente

¿Cuál crees que sea el futuro para las SUVs? MG y Zeekr parece que lo tienen claro, ya que presentaron sus nuevos modelos en el Salón del Automóvil de Shanghai 2025.

Situándose en el extremo más asequible del espectro, MG desveló el segundo de su vanguardista serie temática «Cyber», que incluye el innovador deportivo biplaza Cyberster.

Mientras que gran parte de la actual gama global de MG es elegante pero un poco comedida, el Cyber X es todo un alarde de diseño, con unas proporciones cuadradas, una presencia en carretera elevada y unos geniales faros emergentes que se repliegan cuando se apaga el contacto.

