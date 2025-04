MG ZS, una de las SUVs más esperadas del año inicia ventas oficialmente

¿Estás pensando en adquirir una nueva SUV? De ser así, este es tu día de suerte, ya que MG Motor México anunció el inicio de ventas de la nueva generación de ZS, una de las SUVs más esperadas del año, la cual finalmente llega al mercado nacional, incluso antes de su lanzamiento oficial.

Esta decisión responde al interés creciente del público por una de las SUV más vendidas, desde la llegada de la marca en el país en 2020.

La evolución de ZS toca el país este 21 de abril con su versión Turbo, ideal para quienes quieren sentir mayor respuesta al volante sin renunciar al diseño ni a la tecnología. Y, a partir del mes de mayo la familia ZS crece, y se suma dos versiones con motorización híbrida, pensada para quienes buscan moverse todos los días con eficiencia, menor consumo de gasolina y la tranquilidad de estar haciendo una elección más sostenible, sin perder potencia ni estilo.

