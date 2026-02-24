Lamborghini cancela su superdeportivo eléctrico, pero estas tres alternativas podrían mantener viva la idea

Lamborghini afirma que no está desarrollando un deportivo totalmente eléctrico

El prototipo Lanzador queda aparcado por ahora

Porsche también está considerando dar un giro de 180 grados en cuanto a los deportivos eléctricos

Stephan Winkelmann, director ejecutivo del legendario fabricante italiano de supercoches Lamborghini, ha declarado a los periodistas que la empresa va a abandonar sus planes de fabricar un supercoche totalmente eléctrico debido a la escasa demanda de su clientela.

Presentado en 2023, el prototipo Lanzador estaba destinado a dar lugar a un modelo de producción totalmente eléctrico que saldría a la venta en 2028. Se suponía que este exótico «ultra-GT» 2+2 contaría con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que combinados producirían «más de un megavatio de potencia», lo que equivale a unos 1350 CV.

Sin embargo, Winkelmann declaró al Sunday Times que la «curva de aceptación» de los coches eléctricos entre su base de clientes se estaba acercando «a cero», de ahí los planes de la empresa de descartar la idea de un vehículo eléctrico puro. Añadió que considera los superdeportivos eléctricos como un «pasatiempo caro», con pocas perspectivas de rentabilidad.

En su lugar, el Lanzador será sustituido por un híbrido. Esto se debe a que los sistemas de propulsión híbridos han demostrado ser un éxito para la marca en los últimos años, con el Revuelto, el Temerario y una versión enchufable del Urus vendiéndose bien, a pesar de sus elevados precios.

La decisión de descartar un superdeportivo totalmente eléctrico supondrá sin duda un duro golpe para los vehículos eléctricos de alto rendimiento en general, ya que la noticia llega poco después de los rumores de que el recién nombrado director ejecutivo de Porsche, Michael Leiters, está considerando descartar la línea 718 de coches deportivos Boxster y Cayman totalmente eléctricos.

Estos dos coches llevan años en desarrollo, y muchos aficionados a la electrificación creen que podrían ser de los primeros deportivos eléctricos en ofrecer la codiciada combinación de rendimiento, manejo, equilibrio y ligereza que solo Porsche puede ofrecer.

A pesar de los rumores que rodean a Porsche, el director ejecutivo de Audi, Gernot Döllner, comunicó a los empleados en una carta interna (a través de Autocar) que seguiría adelante con su deportivo eléctrico Concept C, y añadió que la colaboración «avanza satisfactoriamente entre el equipo Porsche y el equipo Audi».

La puerta está abierta para las empresas emergentes

(Image credit: Longbow Roadster)

Con la noticia de que algunas de las marcas más importantes del sector automovilístico están renunciando a los supercoches eléctricos, solo quedan Audi y Ferrari, junto con el próximo Luce, diseñado por Apple, para seguir defendiendo esta tecnología.

Además, esto abre la puerta a que marcas más especializadas salgan a la luz y se conviertan en nombres conocidos.

En primer lugar, está Longbow, una start-up británica fundada por ingenieros que han trabajado con Tesla, Polestar, Lucid, BYD y otras marcas. Su Speedster sin techo pesa solo 895 kg y utiliza un único motor que envía 322 CV a las ruedas traseras.

Gracias a su peso pluma, puede alcanzar los 100 km/h en 3,5 segundos y ofrecer una autonomía de unos 443 km con una sola carga. También saldrá a la venta por 84 995 £ (alrededor de 115 000 $ / 163 000 AU$), mientras que el Roadster (véase más arriba), más barato y pesado, tendrá un precio de 64 995 £ (alrededor de 88 000 $ / 124 000 AU$).

(Image credit: Watt Electric)

Watt Electric es otra empresa británica que está trabajando en una plataforma eléctrica ligera que podría servir de base para futuros autos deportivos eléctricos asequibles. La arquitectura modular PACES (Passenger And Commercial EV Skateboard) ya ha dado lugar a un prototipo de cupé (arriba) muy similar al Porsche 356.

La empresa también ha anunciado recientemente que se asociará con Donut Lab para integrar sus potentes y ligeros motores en las ruedas en la plataforma eléctrica en un futuro próximo.

Por último, aunque no se trate exactamente de empresas emergentes, las marcas de hipercoches nicho también siguen impulsando la propulsión eléctrica al siguiente nivel, con empresas como Pininfarina, que ha presentado al mundo el brutalmente rápido Battista, y Rimac Automobilli, que ha establecido y batido récords mundiales con el Nevera y el Nevera R.

