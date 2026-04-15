La gran actualización de primavera de Tesla deja atrás a los modelos más antiguos, mientras los propietarios detectan nuevas pistas sobre un importante cambio en la conducción totalmente autónoma

La actualización de primavera de Tesla trae consigo muchos cambios

Sin duda, la nueva aplicación de conducción autónoma es la novedad más importante

Sin embargo, la aplicación solo funcionará en los vehículos que cuenten con el hardware más reciente

Tesla ha revelado detalles de una gran actualización prevista para la primavera de 2026 que incorporará una gran cantidad de nuevas funciones de software a los vehículos de todo el mundo.

Además de novedades menores, como una indicación de voz para activar a Grok y un uso innovador de la iluminación interior que actúa como sistema de alerta de punto ciego, Tesla ha presentado una nueva aplicación dedicada a la conducción autónoma que servirá de centro de control para toda la información relacionada con su sistema de conducción totalmente autónoma (supervisada).

Con un aspecto similar al de la página de inicio de un televisor inteligente, la nueva aplicación permite a los propietarios que no especificaron el FSD en el momento de la compra suscribirse a la función con solo pulsar un botón.

El artículo continúa a continuación.

También hay videos tutoriales y la posibilidad de ajustar numerosos parámetros del FSD desde la propia aplicación.

(Image credit: Tesla)

Los seguidores de Tesla más observadores han notado que la interfaz de usuario parece estar preparándose para la posible introducción de un paquete de suscripción de conducción totalmente autónoma (FSD) de pago por kilómetro o a corto plazo.

Esto podría, potencialmente, permitir a los clientes «alquilar» la tecnología para un viaje por carretera, o incluso por un día en el futuro, aunque Tesla aún no lo ha confirmado.

Dentro de la nueva aplicación FSD, también hay una pantalla que procesa los datos y muestra cuánto tiempo ha pasado el vehículo en modo "Conducción autónoma", además de registrar rachas de uso de varios días.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Not a Tesla App señala que esto muestra a los propietarios "exactamente cuánto valor están obteniendo del software". Sin embargo, también parece una estrategia para "gamificar" su funcionalidad de conducción autónoma con el fin de mantener a los clientes interesados y generar nuevos negocios.

No todos están felices

(Image credit: Tesla)

Varios propietarios descontentos han acudido a las secciones de comentarios, redes sociales y subreddits para expresar su descontento por la decisión de Tesla de que esta nueva aplicación solo esté disponible para los autos con Hardware 4 (HW4); es decir, los modelos más recientes.

Algunos clientes han afirmado que, a pesar de que sus vehículos solo tienen dos años, no pueden aprovechar al máximo la nueva aplicación de conducción totalmente autónoma ni las futuras mejoras de la tecnología, mientras que el uso inteligente de las luces de acento interiores solo está disponible en los renovados Model 3 y Model Y «Highland», así como en el Cybertruck.

"Y ahora los propietarios de HW3 han sido relegados al montón de basura, al igual que todos los propietarios de autos anteriores", comentó un usuario de Reddit.

Otros no tardaron en sumarse a las críticas por el hecho de que la mayoría de las actualizaciones «importantes» de Tesla no han añadido muchas funciones realmente útiles. «En los cuatro años que llevo con mi Model S, la única actualización que me pareció útil fue cuando habilitaron las cámaras de punto ciego en la pantalla del conductor», añadió un usuario de Reddit.

Los escépticos podrían afirmar fácilmente que esta actualización sigue un patrón similar, con pequeñas novedades añadidas para llamar la atención de los medios. Entre ellas se incluye la posibilidad de que los clientes elijan un animal cuando el auto está en «modo mascota», como un perro, un gato y un nuevo personaje llamado Cyberhog (es un erizo, por supuesto).

Al parecer, muchos autos también recibirán gráficos mejorados en las visualizaciones a bordo, así como pequeñas mejoras en los mapas meteorológicos y la aplicación Sketchpad.

Sin embargo, el cambio más importante, que llega en forma de la nueva aplicación Self-Driving, está diseñado para impulsar el negocio de la tecnología automatizada de Tesla, gran parte de la cual no se aplicará a nada que no cuente con el hardware más reciente.

Esto dista mucho de la promesa inicial de Elon Musk de que cualquier Tesla fabricado desde 2016 podría ejecutar la conducción totalmente autónoma, un hecho del que se retractó el año pasado.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte a través de WhatsApp.