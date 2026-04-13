"La decisión es muy preocupante": Tesla recibe luz verde para la conducción totalmente autónoma en Europa, pero no todo el mundo está contento con ello

Tras años de trámites burocráticos, la conducción autónoma sin conductor (FSD) se pone en marcha en Europa

Por ahora solo es legal en los Países Bajos, pero podrían sumarse más regiones

Algunos defensores de la seguridad afirman que la decisión es "muy preocupante"

En los últimos 18 meses, Tesla ha estado trabajando con la organización holandesa de homologación de vehículos, RDW, para obtener la aprobación de su sistema de conducción semiautónoma «Full Self-Driving (Supervised)».

Tras un largo período de consultas, que incluyó recorrer casi un millón de millas con el FSD (Supervised) activo y ofrecer pruebas de conducción con 13 000 personas en numerosos países europeos, la RDW consideró que la tecnología era segura y le dio luz verde.

El controvertido director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, lleva mucho tiempo prometiendo introducir el sistema de control de crucero parcialmente autónomo en otros mercados fuera de los EE. UU., donde lleva años a la venta. Pero la empresa se ha topado regularmente con la burocracia regulatoria.

El artículo continúa a continuación.

Según un comunicado de prensa emitido por Tesla para promocionar su debut en Europa, la empresa afirma que, cuando el FSD (Supervised) está activado, las colisiones son hasta «siete veces menos probables por kilómetro recorrido en comparación con la conducción manual sola».

Sin embargo, defensores de la seguridad, como Dan O’Dowd de The Dawn Project, reiteran que «59 personas han fallecido en más de 3,000 accidentes relacionados con el software de conducción autónoma de Tesla en EE. UU. solo desde 2021».

"La decisión de la RDW es profundamente preocupante dada la miríada de defectos de seguridad bien documentados del FSD de Tesla", agrega O’Dowd.

Es más, los "robotaxis" de la empresa, que utilizan un conjunto de hardware similar que se basa en las cámaras externas del vehículo y en la inteligencia artificial para desplazarse por el mundo —a diferencia de la gran cantidad de sensores de radar y Lidar que emplean sus competidores—, han sido noticia porque los datos indican que sufren accidentes cuatro veces más a menudo que un conductor humano promedio, según Fortune.

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En un intento por reforzar sus credenciales de seguridad, Tesla ha realizado una serie de cambios en su software para la versión que saldrá a la venta en los Países Bajos.

Not a Tesla App informó que aquellos clientes que tuvieron una experiencia de viaje de primera mano con el FSD (Supervisado) de especificación europea notaron que difería de la tecnología que se encuentra en los EE. UU.

Los propietarios holandeses tendrán que pasar un cuestionario de seguridad obligatorio antes de que se active el FSD, por ejemplo, mientras que los perfiles de velocidad de "Sloth" a "Mad Max" de la versión estadounidense se han descartado en favor de un ajuste más sencillo de "Velocidad máxima" en los Países Bajos.

Europa estará muy atenta

(Image credit: BMW)

Aunque es fácil pensar que la reciente resolución en los Países Bajos abrirá automáticamente la puerta al uso del FSD (Supervisado) en el resto de Europa, es muy probable que muchos otros mercados sigan actuando con cautela.

Incluso la RDW, la organización que dio luz verde al FSD (Supervisado) en los Países Bajos, afirma que el sistema no es «autónomo», y añade que «el conductor sigue siendo responsable y debe mantener siempre el control».

Esta confusión con los mensajes utilizados para promocionar las capacidades de la tecnología ha causado numerosos problemas en EE. UU., incluyendo el inicio de una investigación por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras sobre la seguridad de la tecnología.

Recientemente, intensificó su investigación a un «Análisis de Ingeniería», que, según afirma, evaluará la capacidad del sistema para operar en condiciones de visibilidad reducida en la carretera.

Mientras tanto, Elon Musk sigue promocionando el hecho de que cada versión del software FSD "superará con creces los niveles de seguridad humanos" y que los usuarios pronto podrán enviar mensajes de texto mientras conducen, cuando, siendo realistas, se trata simplemente de un sistema de control de crucero semiautónomo de Nivel 2 que también ofrecen marcas como Ford y BMW.

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